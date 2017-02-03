3 февраля 2017, 19:01

Audi RS5 Coupe вывели на финальные тесты

Концепт нового «заряженного» купе Audi RS5 Coupe 2018 попал в объективы фотошпионов во время финальных дорожных испытаний. Ожидается, что новинка дебютирует в марте этого года в рамках автосалона в Женеве.
По некоторым данным, приводить в движение купе будет 2,9-литровый мотор V6 от Porsche. Аналогичный двигатель на Panamera 4S способен генерировать 440 л.с. и 550 Нм крутящего момента.
 
Тем не менее, по инсайдерской информации, для «заряженного» купе производительность силового агрегата увеличат до 450 л.с. и 600 Нм. Такой мотор позволит RS5 Coupe 2018 разгоняться с места до 100 км/ч за 4 сек., при этом максимальная скорость спорткара составит 250 км/ч. Отметим, что в качестве опции возможно увеличить максимальную скорость до 280 км/ч.
 
Кроме того, автомобиль традиционно получит аэродинамический обвес, более мощную тормозную систему, заниженную подвеску, массивные колесные диски, спортивную выхлопную систему, а также особую отделку салона.
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AlexKuzmin
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юрок
Форум Audi Coupe
полный привод с 200 ауди пойдет на купе!?????
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Audi RS5 Coupe вывели на финальные тесты
По некоторым данным, приводить в движение купе будет 2,9-литровый мотор V6 от Porsche. Аналогичный двигатель на Panamera 4S способен генерировать 440 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Тем не менее, по инсайдерской информации, для «заряженного» купе производительность силового агрегата увеличат до 450 л.с. и 600 Нм. Такой мотор позволит RS5 Coupe 2018 разгоняться с места до 100 км/ч за 4 сек., при этом максимальная скорость спорткара составит 250 км/ч. Отметим, что в качестве опции возможно увеличить максимальную скорость до 280 км/ч. Кроме того, автомобиль традиционно получит аэродинамический обвес, более мощную тормозную систему, заниженную подвеску, массивные колесные диски, спортивную выхлопную систему, а также особую отделку салона.
2017-02-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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