Audi RS5 Coupe вывели на финальные тесты

Концепт нового «заряженного» купе Audi RS5 Coupe 2018 попал в объективы фотошпионов во время финальных дорожных испытаний. Ожидается, что новинка дебютирует в марте этого года в рамках автосалона в Женеве.
По некоторым данным, приводить в движение купе будет 2,9-литровый мотор V6 от Porsche. Аналогичный двигатель на Panamera 4S способен генерировать 440 л.с. и 550 Нм крутящего момента.
Тем не менее, по инсайдерской информации, для «заряженного» купе производительность силового агрегата увеличат до 450 л.с. и 600 Нм. Такой мотор позволит RS5 Coupe 2018 разгоняться с места до 100 км/ч за 4 сек., при этом максимальная скорость спорткара составит 250 км/ч. Отметим, что в качестве опции возможно увеличить максимальную скорость до 280 км/ч.
Кроме того, автомобиль традиционно получит аэродинамический обвес, более мощную тормозную систему, заниженную подвеску, массивные колесные диски, спортивную выхлопную систему, а также особую отделку салона.
По некоторым данным, приводить в движение купе будет 2,9-литровый мотор V6 от Porsche. Аналогичный двигатель на Panamera 4S способен генерировать 440 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Тем не менее, по инсайдерской информации, для «заряженного» купе производительность силового агрегата увеличат до 450 л.с. и 600 Нм. Такой мотор позволит RS5 Coupe 2018 разгоняться с места до 100 км/ч за 4 сек., при этом максимальная скорость спорткара составит 250 км/ч. Отметим, что в качестве опции возможно увеличить максимальную скорость до 280 км/ч. Кроме того, автомобиль традиционно получит аэродинамический обвес, более мощную тормозную систему, заниженную подвеску, массивные колесные диски, спортивную выхлопную систему, а также особую отделку салона.
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