Audi Sport может выпустить гиперкар

Подразделение компании Audi может выпустить гиперкар под собственным брендом, не исключают источники. При этом новая модель могла бы стать соперником для Mercedes-AMG, который выйдет в 2017 году к 50-летию бренда, с двигателем от Формулы-1.
«Чисто гипотетически, учитывая историю бренда, было бы хорошей идеей выпустить ограниченным тиражом новый гиперкар, который превосходил бы все модели в нашей линейке, - заявил глава Audi Sport Стефан Винкельман. - Этот гиперкар должен вписываться в историю и будущее Audi, что, учитывая историю «серебряных стрел», WEC и GT3 в гонках, вполне возможно».
Спикер подчеркнул, что у Audi Sport пока нет планов по созданию гиперкара под собственным брендом с использованием гибридных технологий спортпрототипов FIA WEC - даже совместно с Lamborghini.
«Чисто гипотетически, учитывая историю бренда, было бы хорошей идеей выпустить ограниченным тиражом новый гиперкар, который превосходил бы все модели в нашей линейке, - заявил глава Audi Sport Стефан Винкельман. - Этот гиперкар должен вписываться в историю и будущее Audi, что, учитывая историю «серебряных стрел», WEC и GT3 в гонках, вполне возможно». Спикер подчеркнул, что у Audi Sport пока нет планов по созданию гиперкара под собственным брендом с использованием гибридных технологий спортпрототипов FIA WEC - даже совместно с Lamborghini.
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