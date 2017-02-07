7 февраля 2017, 11:43

Audi Sport может выпустить гиперкар

Подразделение компании Audi может выпустить гиперкар под собственным брендом, не исключают источники. При этом новая модель могла бы стать соперником для Mercedes-AMG, который выйдет в 2017 году к 50-летию бренда, с двигателем от Формулы-1.
«Чисто гипотетически, учитывая историю бренда, было бы хорошей идеей выпустить ограниченным тиражом новый гиперкар, который превосходил бы все модели в нашей линейке, - заявил глава Audi Sport Стефан Винкельман. - Этот гиперкар должен вписываться в историю и будущее Audi, что, учитывая историю «серебряных стрел», WEC и GT3 в гонках, вполне возможно».
 
Спикер подчеркнул, что у Audi Sport пока нет планов по созданию гиперкара под собственным брендом с использованием гибридных технологий спортпрототипов FIA WEC - даже совместно с Lamborghini.
Новинки и концепт кары Ауди

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Audi A6
Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
AlexKuzmin
Форум Audi A2
| Господа! | хочу купить А2, но не могу ни с кем связаться здесь! | нужен авто с дизельным двигателем до 350тыр. 89657777471
юрок
Форум Audi Coupe
полный привод с 200 ауди пойдет на купе!?????
Стас...
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Audi Автомудрость Audi АвтоПитер Audi Дизайн и тюнинг Audi Новинки и концепт кары Audi Новости и акции автосалонов Audi Автосалоны и дилеры марки Audi Аренда и прокат авто марки Audi Автоклубы и форумы автозавчастей марки Audi Автосервисы и магазины автозапчастей марки Audi
Главные материалы
Тест-драйв Fiat Fullback: невыгодный родственник
Как протекают продажи нового Nissan Murano
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс B
FAW Vita и еще 81 модель
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 21 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Audi Sport может выпустить гиперкар
«Чисто гипотетически, учитывая историю бренда, было бы хорошей идеей выпустить ограниченным тиражом новый гиперкар, который превосходил бы все модели в нашей линейке, - заявил глава Audi Sport Стефан Винкельман. - Этот гиперкар должен вписываться в историю и будущее Audi, что, учитывая историю «серебряных стрел», WEC и GT3 в гонках, вполне возможно». Спикер подчеркнул, что у Audi Sport пока нет планов по созданию гиперкара под собственным брендом с использованием гибридных технологий спортпрототипов FIA WEC - даже совместно с Lamborghini.
2017-02-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG