Audi SQ5 доступен для заказа
Силовой агрегат развивает 354 л. с. и 500 Нм крутящего момента. В паре с двигателем выступает 8-ступенчатая коробка передач tiptronic и система полного привода quattro. В качестве дополнительного оборудования покупатели могут выбрать спортивный дифференциал quattro, который, распределяя тягу между задними колесами, оптимизирует управляемость и предотвращает риск недостаточной поворачиваемости.
|Audi SQ5 3.0 АТ
|3 л, 354 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|0-100 - 5.4 с, 250 км/ч
|4629 x 1898 x 1655 мм
|полный постоянный
|АИ-95, 8.7 л на 100 км
|3 585 000 руб
|Все характеристики
В стандартное оснащение кроссовера входит адаптивная пневматическая подвеска, система Audi drive select, многофункциональный спортивный руль, комбинированная обивка салона из материала Alcantara и кожи, информационно-развлекательная система MMI Radio Plus, аудиосистема с 10 динамиками и сабвуфером сзади, информационная система водителя с цветным дисплеем. Также в салоне устанавливаются спортивные передние сиденья.
За доплату машину можно оснастить виртуальной панелью приборов Audi Virtual cockpit, проекционным дисплеем, светодиодными матричными фарами Audi Matrix, системой quattro со спортивным дифференциалом. Также предлагается расширенный набор ассистирующих систем: функция автоматической парковки, ассистент при перестроениях, система Audi pre sense, которая принимает превентивные меры для защиты пассажиров при угрозе столкновения, адаптивный круиз-контроль.
Новый вседорожник Audi SQ5 уже сейчас доступен для заказа. Первые автомобили появятся у официальных дилеров летом 2017 года.
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