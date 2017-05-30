30 мая 2017, 19:46

Audi запросила за новый RS5 Coupe 5 050 000 рублей

Полноприводная новинка отечественного рынка предлагается с бензиновым 2.9 TFSI мощностью 450 л.с. и коробкой tiptronic. Мотор обеспечивает спорткару более чем динамичный разгон (3,9 секунды до «сотни») и роскошную «максималку» (280 км/ч). Пик крутящего момента - 600 Нм, причем в хорошей полке: 1900–5000 об/мин.
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  Audi запросила за новый RS5 Coupe 5 050 000 рублей Audi RS5 Audi запросила за новый RS5 Coupe 5 050 000 рублей Audi RS5 Audi запросила за новый RS5 Coupe 5 050 000 рублей Audi RS5 Audi запросила за новый RS5 Coupe 5 050 000 рублей Audi RS5 Audi запросила за новый RS5 Coupe 5 050 000 рублей
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фото
  

Audi RS5 RS5
4.2 л, 450/8250 л.с
Роботизированная 7-ступенчатая S tronic
0-100 - 4,6 с, 250* км/ч
4649 x 1860 x 1366 мм
Постоянный полный
Бензин А-98, 10,8 л на 100 км
Все характеристики
В стартовом варианте RS5 Coupé располагает спортивной подвеской, системой start-stop, светодиодной оптикой, трехзонным климат-контролем, MMI Radio Plus с 7-дюймовым цветным дисплеем, задними динамическими указателями поворотов, электроприводом открывания крышки багажника и пр.

Интересен список дополнительного оборудования: спортивная подвеска с изменяемой жесткостью амортизаторов, аудиосистема Bang & Olufsen Sound System, расширенный пакет отделки кожей, система вентиляции передних сидений, обогрев задних кресел и т.п. В оформлении интерьера богато использованы декоративные вставки из алюминия, серого дуба или карбона.

Россыпь систем безопасности: автоматическая парковка, пакет ассистирующих систем «Путешествие» (адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в пробке, ассистент сохранения полосы движения), система аварийного движения и др.

Также для заказа доступны Audisideassist, пакет ассистирующих систем «Город», спортивный задний межколесный дифференциал, система динамического рулевого управления, камера заднего вида, проекционный дисплей.

Новинки и концепт кары Ауди РС5

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полный привод с 200 ауди пойдет на купе!?????
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Audi запросила за новый RS5 Coupe 5 050 000 рублей
{{params_23639}} В стартовом варианте RS5 Coupé располагает спортивной подвеской, системой start-stop, светодиодной оптикой, трехзонным климат-контролем, MMI Radio Plus с 7-дюймовым цветным дисплеем, задними динамическими указателями поворотов, электроприводом открывания крышки багажника и пр. Интересен список дополнительного оборудования: спортивная подвеска с изменяемой жесткостью амортизаторов, аудиосистема Bang & Olufsen Sound System, расширенный пакет отделки кожей, система вентиляции передних сидений, обогрев задних кресел и т.п. В оформлении интерьера богато использованы декоративные вставки из алюминия, серого дуба или карбона. Россыпь систем безопасности: автоматическая парковка, пакет ассистирующих систем «Путешествие» (адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в пробке, ассистент сохранения полосы движения), система аварийного движения и др. Также для заказа доступны Audisideassist, пакет ассистирующих систем «Город», спортивный задний межколесный дифференциал, система динамического рулевого управления, камера заднего вида, проекционный дисплей.
2017-05-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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