Audi запросила за новый RS5 Coupe 5 050 000 рублей
|Audi RS5 RS5
|4.2 л, 450/8250 л.с
|Роботизированная 7-ступенчатая S tronic
|0-100 - 4,6 с, 250* км/ч
|4649 x 1860 x 1366 мм
|Постоянный полный
|Бензин А-98, 10,8 л на 100 км
|Все характеристики
Интересен список дополнительного оборудования: спортивная подвеска с изменяемой жесткостью амортизаторов, аудиосистема Bang & Olufsen Sound System, расширенный пакет отделки кожей, система вентиляции передних сидений, обогрев задних кресел и т.п. В оформлении интерьера богато использованы декоративные вставки из алюминия, серого дуба или карбона.
Россыпь систем безопасности: автоматическая парковка, пакет ассистирующих систем «Путешествие» (адаптивный круиз-контроль, ассистент движения в пробке, ассистент сохранения полосы движения), система аварийного движения и др.
Также для заказа доступны Audisideassist, пакет ассистирующих систем «Город», спортивный задний межколесный дифференциал, система динамического рулевого управления, камера заднего вида, проекционный дисплей.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное