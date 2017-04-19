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19 апреля 2017, 12:34

Audi займется выпуском электрических кроссоверов

Audi представила прототип своего купе-кроссовера с электрическим мотором. Автомобиль под названием e-tron Sportback отправят в серийное производство уже в 2019 году.
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  Audi займется выпуском электрических кроссоверов Audi Audi займется выпуском электрических кроссоверов Audi Audi займется выпуском электрических кроссоверов
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Серийный электрический вседорожник по своим габаритам будет близок к хэтчбеку A7, а вот по высоте – к кроссоверу Q2. В основу новинки ляжет модульная платформа MEB. Модель станет одним из этапов проекта Audi по популяризации машин с электрическими силовыми установками.

А вот «начинка», скорее всего, будет отличной от той, что получил концепт. Шоу-кар оснастили тремя электромоторами суммарной мощностью 435 сил. При этом в режиме кратковременного увеличения мощности он может выдавать 503 л. с. С такой «начинкой» первая «сотня» покоряется модели уже через 4,5 секунды. На одном запасе батарей кроссовер способен проехать 500 км.

Годом ранее Audi выпустит еще один электрический SUV - Q6 e-tron. Новинка отличится увеличенными габаритами, а ее силовая установка может оказаться сверхмощной.

Плюсы и минусы
Уже давно пора переходить на альтернативное топливо.Инфраструктура для электрокаров крайне неразвита, особенно в России.
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Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
AlexKuzmin
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| Господа! | хочу купить А2, но не могу ни с кем связаться здесь! | нужен авто с дизельным двигателем до 350тыр. 89657777471
юрок
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полный привод с 200 ауди пойдет на купе!?????
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Audi займется выпуском электрических кроссоверов
Серийный электрический вседорожник по своим габаритам будет близок к хэтчбеку A7, а вот по высоте – к кроссоверу Q2. В основу новинки ляжет модульная платформа MEB. Модель станет одним из этапов проекта Audi по популяризации машин с электрическими силовыми установками.А вот «начинка», скорее всего, будет отличной от той, что получил концепт. Шоу-кар оснастили тремя электромоторами суммарной мощностью 435 сил. При этом в режиме кратковременного увеличения мощности он может выдавать 503 л. с. С такой «начинкой» первая «сотня» покоряется модели уже через 4,5 секунды. На одном запасе батарей кроссовер способен проехать 500 км.Годом ранее Audi выпустит еще один электрический SUV - Q6 e-tron. Новинка отличится увеличенными габаритами, а ее силовая установка может оказаться сверхмощной.
2017-04-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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