Audi займется выпуском электрических кроссоверов
Серийный электрический вседорожник по своим габаритам будет близок к хэтчбеку A7, а вот по высоте – к кроссоверу Q2. В основу новинки ляжет модульная платформа MEB. Модель станет одним из этапов проекта Audi по популяризации машин с электрическими силовыми установками.
А вот «начинка», скорее всего, будет отличной от той, что получил концепт. Шоу-кар оснастили тремя электромоторами суммарной мощностью 435 сил. При этом в режиме кратковременного увеличения мощности он может выдавать 503 л. с. С такой «начинкой» первая «сотня» покоряется модели уже через 4,5 секунды. На одном запасе батарей кроссовер способен проехать 500 км.
Годом ранее Audi выпустит еще один электрический SUV - Q6 e-tron. Новинка отличится увеличенными габаритами, а ее силовая установка может оказаться сверхмощной.
|Уже давно пора переходить на альтернативное топливо.
|Инфраструктура для электрокаров крайне неразвита, особенно в России.
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