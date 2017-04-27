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27 апреля 2017, 17:17

Авто в кредит предпочитают 45 % покупателей

В I квартале 2017 года россиянами в кредит куплено 126 300 легковых автомобилей, что соответствует 45 % от общего объема рынка. Таковы данные анализа, проведенного специалистами агентства «Автостат» и НБКИ по результатам обработки данных 4 100 кредитных организаций.
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Сравнивая итоги первых трех месяцев в 2015 – 2017 годах, можно сказать, что доля кредитных продаж автомобилей в России растет. Если в первом квартале 2015 года показатель составлял 22 %, то спустя год он увеличился до 38 %.
 
По мнению некоторых экспертов, рост доли «кредитных» автомобилей в структуре рынка объясняется реализацией госпрограммы льготного автокредитования, действие которой продлено на 2017 год.
 
Отметим, что в этом году Минпромторг продолжает реализацию программы обновления автопарка, льготного автокредитования, льготного лизинга. По ожиданиям участников рынка, их реализация простимулирует продажи более 750 000 машин.
 
Опыт применения мер господдержки оказался положительным по итогам прошлого года. По данным Минпромторга, за счет мер господдержки в 2016 году удалось снизить темпы падения отечественного авторынка и удержаться на уровне 10,3 %, несмотря на многочисленные прогнозы экспертов, которые предполагали снижение на 40 % и более. Объем продаж новых автомобилей в России в 2016 году составил 1 489 000 ед.
 
С начала этого года по госпрограммам поддержки спроса продано более 100 000 автомобилей. При этом, по его словам, создание программ адресной поддержки спроса находится на стадии завершения.

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Авто в кредит предпочитают 45 % покупателей
Сравнивая итоги первых трех месяцев в 2015 – 2017 годах, можно сказать, что доля кредитных продаж автомобилей в России растет. Если в первом квартале 2015 года показатель составлял 22 %, то спустя год он увеличился до 38 %. По мнению некоторых экспертов, рост доли «кредитных» автомобилей в структуре рынка объясняется реализацией госпрограммы льготного автокредитования, действие которой продлено на 2017 год. Отметим, что в этом году Минпромторг продолжает реализацию программы обновления автопарка, льготного автокредитования, льготного лизинга. По ожиданиям участников рынка, их реализация простимулирует продажи более 750 000 машин. Опыт применения мер господдержки оказался положительным по итогам прошлого года. По данным Минпромторга, за счет мер господдержки в 2016 году удалось снизить темпы падения отечественного авторынка и удержаться на уровне 10,3 %, несмотря на многочисленные прогнозы экспертов, которые предполагали снижение на 40 % и более. Объем продаж новых автомобилей в России в 2016 году составил 1 489 000 ед. С начала этого года по госпрограммам поддержки спроса продано более 100 000 автомобилей. При этом, по его словам, создание программ адресной поддержки спроса находится на стадии завершения.
2017-04-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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