Автобусникам дали еще несколько месяцев

Cрок вступления в силу п. 3 «Правил организованной перевозки группы детей автобусами» в части, касающейся требований к году выпуска автобуса, перенесен на 1 июля 2017 года. Принятое решение даст перевозчикам организованных групп детей время для обновления парка автобусов, соответствующих установленным требованиям.
На протяжении 3 лет в России действуют данные Правила. Они определяют задачи и требования, предъявляемые к организованной перевозке детей в автобусах, не относящихся к маршрутным транспортным средствам, устанавливают основные обязанности должностных лиц и водителей автобусов.
Положения Правил предусматривают возможность особого порядка допуска детей и сопровождающих в автобус, устанавливают требование о наличии схемы маршрута перевозки. Кроме того, в Правилах содержится требование о наличии в автобусе наборов пищевых продуктов в случае нахождения детей в пути более 3 часов, а также предусмотрен запрет на перевозку детей в возрасте до 7 лет более 4 часов.
Правилами также установлено, что в ночное время (с 23 часов вечера до 6 утра) организованная перевозка группы детей допускается только к ж/д вокзалам, аэропортам и от них, а также допускается завершение организованной перевозки группы детей при задержке в пути.
Предусмотрено, что организованные перевозки групп детей в междугородном сообщении организованной транспортной колонной в течение более 3 часов обязательно должны сопровождаться медработником.
Привет всем!!!У меня тоже беда после морозов -34.Машину заправил на газпроме (31.12.2016) полный бак и добавил анти гель и оставил её (11.01.2017) .Появился рейс (у меня Нисан кабстар мотор ZD30) на улице было -10,завёл хорошо проехал км 20 загорелась лампа тормозухи (но тормозуха на месте) и следом ...
Насторожил свободный ход руля. Оказалось, поперечная рулевая тяга. Долго тянул с заменой. Ну а как поступить? Слишком дешевые запчасти --то брак, то без гарантий. Мол, сломается, плати сам. Нормально вообще. Вспомнил про EGT, что знакомые колодки такой марки ставили, ни разу не жаловались. Бренд не хают ...
На протяжении 3 лет в России действуют данные Правила. Они определяют задачи и требования, предъявляемые к организованной перевозке детей в автобусах, не относящихся к маршрутным транспортным средствам, устанавливают основные обязанности должностных лиц и водителей автобусов. {{material_117496}} Положения Правил предусматривают возможность особого порядка допуска детей и сопровождающих в автобус, устанавливают требование о наличии схемы маршрута перевозки. Кроме того, в Правилах содержится требование о наличии в автобусе наборов пищевых продуктов в случае нахождения детей в пути более 3 часов, а также предусмотрен запрет на перевозку детей в возрасте до 7 лет более 4 часов. Правилами также установлено, что в ночное время (с 23 часов вечера до 6 утра) организованная перевозка группы детей допускается только к ж/д вокзалам, аэропортам и от них, а также допускается завершение организованной перевозки группы детей при задержке в пути. Предусмотрено, что организованные перевозки групп детей в междугородном сообщении организованной транспортной колонной в течение более 3 часов обязательно должны сопровождаться медработником.
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