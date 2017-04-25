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25 апреля 2017, 21:53

Автобусы и троллейбусы поедут по новым выделенным полосам

До конца 2017 года в Санкт-Петербурге появятся выделенные полосы для движения общественного транспорта на Политехнической улице, Расстанной улице и Лесном проспекте - на участке от ул. Смолячкова до Новолитовской ул.
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Об этом информирует СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга». Цель - увеличение средней скорости движения общественного транспорта и снижения нагрузки на улично-дорожную сеть за счет уменьшения количества частного автотранспорта.
 
Схемы организации выделенных полос для движения общественного транспорта на данных участках с установкой дорожных знаков и нанесением дорожной разметки разработаны на основании проведенных обследований и изучения провозной способности общественного транспорта по основным магистралям города.
 
Кроме того, проектной документацией предусмотрено обособление трамвайных путей на участках Лесного пр. - от ул. Смолячкова до Тобольской ул. (в обе стороны) и от д. 36 по Лесному пр. до Новолитовской ул. (в сторону Новолитовской ул.). Все проектные решения согласованы с Комитетом по транспорту и региональным Управлением ГИБДД.
 
Сейчас ведётся подготовка необходимой документации для проведения конкурсных процедур на выполнение работ по введению приоритета для движения общественного транспорта по указанным адресам. Срок завершения - август 2017 года.

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На 20 билет вопрос №1: правильный ответ 3, потому что главная дорога указывается знаком "ромб с белой окантовкой и внутри желтый", а нижний показывает примыкание второстепенной дороги у главной.
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Автобусы и троллейбусы поедут по новым выделенным полосам
Об этом информирует СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга». Цель - увеличение средней скорости движения общественного транспорта и снижения нагрузки на улично-дорожную сеть за счет уменьшения количества частного автотранспорта. Схемы организации выделенных полос для движения общественного транспорта на данных участках с установкой дорожных знаков и нанесением дорожной разметки разработаны на основании проведенных обследований и изучения провозной способности общественного транспорта по основным магистралям города.  Кроме того, проектной документацией предусмотрено обособление трамвайных путей на участках Лесного пр. - от ул. Смолячкова до Тобольской ул. (в обе стороны) и от д. 36 по Лесному пр. до Новолитовской ул. (в сторону Новолитовской ул.). Все проектные решения согласованы с Комитетом по транспорту и региональным Управлением ГИБДД. Сейчас ведётся подготовка необходимой документации для проведения конкурсных процедур на выполнение работ по введению приоритета для движения общественного транспорта по указанным адресам. Срок завершения - август 2017 года.
2017-04-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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