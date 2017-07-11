11 июля 2017, 11:38

Автобусы Isuzu начнут собираться в Ульяновской области

Форум «Иннопром-2017», проходящий в Екатеринбурге, оказался продуктивен для отечественного автопрома. В рамках мероприятия была достигнута договоренность об организации производства автобусов малого класса Isuzu в Ульяновской области.
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По словам пресс-службы правительства Ульяновской области, соответствующий документ подписали гендиректор АО «Исузу Рус» Фабрис Горлье, губернатор региона Сергей Морозов и директор по развитию ООО «СИМАЗ» Сергей Полбин. Именно последнее предприятие предоставит свои мощности и комплектующие для сборки японских микроавтобусов. Руководство компаний убеждены, что продукция имеет большой экспортный потенциал. Около 10% выпускаемых автобусов будут предназначены для иностранных рынков.

В планах - выпуск не менее 500 автобусов на шасси автомобиля ISUZU NQR90L-K в год, а начало продаж прогнозируется на конец текущего года или начало следующего. Дилерские центры обеих компаний будут представлять автобусы совместного производства.

Власти региона также сообщили, что городские автобусы очень востребованы для области, так как в ближайшее время ожидается кардинальное изменение транспортной схемы. Планируется, что на центральных магистралях будет задействован транспорт большой вместимости, на второстепенных - средней и малой.

Сейчас обсуждается возможность выпуска микроавтобусов в двух вариантах исполнения - городские и междугородние.

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Форум Isuzu Midi
Добрый день!!!! Скиньте мануал на Фарго 4FG1 на soloschenko@inbox.ru за ранее огромное спасибо!!
Сергей
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От какой машины лучше поставить коробку от Бигхорна или от Трупера
Николай
Форум Isuzu Bighorn
У меня Isuzu Campa , обьем-2.2. Точно так же дергается на холостых. Подскажите, в чем проблема? кто знает-пишите на почту kikimalu@ukr.net. Заранее благодарен.
Игорь
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Автобусы Isuzu начнут собираться в Ульяновской области
{{material_119297}}По словам пресс-службы правительства Ульяновской области, соответствующий документ подписали гендиректор АО «Исузу Рус» Фабрис Горлье, губернатор региона Сергей Морозов и директор по развитию ООО «СИМАЗ» Сергей Полбин. Именно последнее предприятие предоставит свои мощности и комплектующие для сборки японских микроавтобусов. Руководство компаний убеждены, что продукция имеет большой экспортный потенциал. Около 10% выпускаемых автобусов будут предназначены для иностранных рынков.В планах - выпуск не менее 500 автобусов на шасси автомобиля ISUZU NQR90L-K в год, а начало продаж прогнозируется на конец текущего года или начало следующего. Дилерские центры обеих компаний будут представлять автобусы совместного производства.Власти региона также сообщили, что городские автобусы очень востребованы для области, так как в ближайшее время ожидается кардинальное изменение транспортной схемы. Планируется, что на центральных магистралях будет задействован транспорт большой вместимости, на второстепенных - средней и малой. Сейчас обсуждается возможность выпуска микроавтобусов в двух вариантах исполнения - городские и междугородние.
2017-07-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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