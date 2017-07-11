11 июля 2017, 11:38
Автобусы Isuzu начнут собираться в Ульяновской области
Форум «Иннопром-2017», проходящий в Екатеринбурге, оказался продуктивен для отечественного автопрома. В рамках мероприятия была достигнута договоренность об организации производства автобусов малого класса Isuzu в Ульяновской области.
Ранее мы писали
В Ульяновске состоялось торжественное открытие производства тяжелых грузовых автомобилей Isuzu серии С и Е ...Читать далее
В планах - выпуск не менее 500 автобусов на шасси автомобиля ISUZU NQR90L-K в год, а начало продаж прогнозируется на конец текущего года или начало следующего. Дилерские центры обеих компаний будут представлять автобусы совместного производства.
Власти региона также сообщили, что городские автобусы очень востребованы для области, так как в ближайшее время ожидается кардинальное изменение транспортной схемы. Планируется, что на центральных магистралях будет задействован транспорт большой вместимости, на второстепенных - средней и малой.
Сейчас обсуждается возможность выпуска микроавтобусов в двух вариантах исполнения - городские и междугородние.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Добрый день!!!! Скиньте мануал на Фарго 4FG1 на soloschenko@inbox.ru за ранее огромное спасибо!!
От какой машины лучше поставить коробку от Бигхорна или от Трупера
У меня Isuzu Campa , обьем-2.2. Точно так же дергается на холостых. Подскажите, в чем проблема? кто знает-пишите на почту kikimalu@ukr.net. Заранее благодарен.
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное