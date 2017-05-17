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17 мая 2017, 14:24

Автобусы ПАЗ не по сердцу эмоциональным украинским политикам

Маразм крепчал, и танки наши быстры… Указом Президента Украины № 133 от 15 мая 2017 года в отношении ряда российских компаний сроком на 3 года вводятся санкции. Среди оных – «Группа ГАЗ» с входящим в ее состав «Павловским автобусным заводом».
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Заявлено, что в отношении нашего автопроизводителя будут применены блокирование активов (другими словами - временное ограничение права пользования и распоряжения принадлежащим имуществом), ограничение торговых операций, предотвращение выведения капитала из Украины, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств.

Не забыли горячие украинские головы и про «КАМАЗ»: ему ограничили сроком на 1 год все торговые операции на территории некогда дружественной республики.
Новости PAZ, KamAZ

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Отзывы по теме
Форум КамАЗ 6460-63
Камаз 6460 проблема с головками постоянно лопают . Ремонтируют по гарантии но проблема то так и не понятна .При пробеге в 70 000 т уже поменяли 17 головок
Сергей
большие обороты. глохнет
При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
Камаз6460
Оформить карту для тахографа в Твери
| Проверяют щас наличие карты мастерской? Кто сталиквался? Вообще транспортники должны проверять раз в три года. Карта мастерской нужна для блокировки карт водителя, ну и для выгрузки все информации из тахографа.
lavazza23
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Автобусы ПАЗ не по сердцу эмоциональным украинским политикам
Заявлено, что в отношении нашего автопроизводителя будут применены блокирование активов (другими словами - временное ограничение права пользования и распоряжения принадлежащим имуществом), ограничение торговых операций, предотвращение выведения капитала из Украины, прекращение выполнения экономических и финансовых обязательств.Не забыли горячие украинские головы и про «КАМАЗ»: ему ограничили сроком на 1 год все торговые операции на территории некогда дружественной республики.
2017-05-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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