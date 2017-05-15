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15 мая 2017, 23:36

«Автодор» намерен развивать газовые АЗС на дороге из Китая в Европу

ГК «Автодор», «Газпром», China National Petroleum Corporation и China Communications Construction Company заключили меморандум о сотрудничестве. Речь идет о возможности применения сжиженного природного газа (СПГ) в качестве моторного топлива и развитию инфраструктуры на транспортном маршруте «Европа - Западный Китай».
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Документ подписан 15 мая 2017 года в Пекине, в рамках Международного форума «Один пояс, один путь». Стороны договорились о строительстве комплексов по производству и реализации СПГ в качестве моторного топлива и реализации долгосрочного стратегического сотрудничества в части развития проектов по строительству и эксплуатации автомобильных дорог.

Ровно год назад, в мае 2016-го «Автодор» представил Минтранспорта РФ первый этап предпроектных работ относительно российской части маршрута ЕЗК, включающий укрупненные экономические расчеты, прогнозы интенсивности трафика и возможный коридор прохождения маршрута.

Проект «Европа - Западный Китай» будет реализован на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) с организацией отдельных платных участков и возможностью параллельного привлечения нескольких независимых компаний, которые возьмут на себя функции по строительству и эксплуатации участков маршрута.

Для финансирования проекта планируется привлечение средств бюджетов различных уровней, частные российские и иностранные инвестиции. Общая протяженность трассы на территории России составит около 2,3 тыс. км.

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arallov_85
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«Автодор» намерен развивать газовые АЗС на дороге из Китая в Европу
{{material_118891}} Документ подписан 15 мая 2017 года в Пекине, в рамках Международного форума «Один пояс, один путь». Стороны договорились о строительстве комплексов по производству и реализации СПГ в качестве моторного топлива и реализации долгосрочного стратегического сотрудничества в части развития проектов по строительству и эксплуатации автомобильных дорог.Ровно год назад, в мае 2016-го «Автодор» представил Минтранспорта РФ первый этап предпроектных работ относительно российской части маршрута ЕЗК, включающий укрупненные экономические расчеты, прогнозы интенсивности трафика и возможный коридор прохождения маршрута. Проект «Европа - Западный Китай» будет реализован на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) с организацией отдельных платных участков и возможностью параллельного привлечения нескольких независимых компаний, которые возьмут на себя функции по строительству и эксплуатации участков маршрута. Для финансирования проекта планируется привлечение средств бюджетов различных уровней, частные российские и иностранные инвестиции. Общая протяженность трассы на территории России составит около 2,3 тыс. км.
2017-05-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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