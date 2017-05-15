«Автодор» намерен развивать газовые АЗС на дороге из Китая в Европу
Ровно год назад, в мае 2016-го «Автодор» представил Минтранспорта РФ первый этап предпроектных работ относительно российской части маршрута ЕЗК, включающий укрупненные экономические расчеты, прогнозы интенсивности трафика и возможный коридор прохождения маршрута.
Проект «Европа - Западный Китай» будет реализован на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) с организацией отдельных платных участков и возможностью параллельного привлечения нескольких независимых компаний, которые возьмут на себя функции по строительству и эксплуатации участков маршрута.
Для финансирования проекта планируется привлечение средств бюджетов различных уровней, частные российские и иностранные инвестиции. Общая протяженность трассы на территории России составит около 2,3 тыс. км.
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