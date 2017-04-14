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14 апреля 2017, 14:36

«Автодор-Инвест» привлечет средства в строительство путепроводов и ж/д переходов

В 2017 году компания «Автодор-Инвест» намерена сосредоточиться на сотрудничестве с российскими регионами в плане грядущей реализации важнейших дорожно-транспортных проектов.
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  «Автодор-Инвест» привлечет средства в строительство путепроводов и ж/д переходов «Автодор-Инвест» привлечет средства в строительство путепроводов и ж/д переходов «Автодор-Инвест» привлечет средства в строительство путепроводов и ж/д переходов «Автодор-Инвест» привлечет средства в строительство путепроводов и ж/д переходов «Автодор-Инвест» привлечет средства в строительство путепроводов и ж/д переходов «Автодор-Инвест» привлечет средства в строительство путепроводов и ж/д переходов
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Выступая на IV Международном форуме инвесторов и операторов транспортной инфраструктуры, завершившем свою работу в Сочи, генеральный директор ООО «Автодор-Инвест» Александр Кондрашов заметил, что на сегодняшний день в портфеле компании есть несколько интересных проектов, преимущественно мостовые и железнодорожные переходы, а также обходы городов.
 
По условиям конфиденциальности что-либо конкретного г-н Кондрашов не озвучил. При этом отметил, что  к концу года огласке будет предано 5 региональных проектов, в которых примет участие «Автодор-Инвест». Общий объем инвестиций, в том числе на ж/д-переходы, по словам спикера, составит не менее 50 млрд рублей.
 
В Краснодарском крае сегодня изучается ситуация по нескольким ж/д переездам, которые можно было бы сделать платными. Речь идет о строительстве путепроводов над полотном железной дороги и отказе от шлагбаумной системы. «Правда, мы пока в самом начале изучения подобных проектов, - отметил Александр Кондрашов.
Александр Кондрашов, генеральный директор ООО «Автодор-Инвест» « По ж/д переездам планируем поработать в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В регионе, в принципе, много объектов, нуждающихся в подобном решении. Вот только далеко не все из них могут быть окупаемы за счет частных инвестиций. Надо максимально скрупулезно изучить ситуацию. Мы полагаем, что в обозримой перспективе здесь можно будет построить порядка 5 платных путепроводов над ж/д путями »
Александр Кондрашов, генеральный директор ООО «Автодор-Инвест»
По словам главы «Автодор-Инвест», РЖД выгодно, чтобы на ж/д переездах не было шлагбаумов. Это позволит увеличить скорость движения поездов там, где сегодня нельзя это сделать по ряду объективных причин. «Наш проект выгоден для всех сторон, в том числе для автомобилистов, поскольку сделает передвижение машин через железную дорогу безостановочным и позволит избежать пробок», - заявил г-н Кондрашов.
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Средства, предлагаемые направить на реализацию амбициозных и важных для населения регионов проектов, повторимся, немалые – порядка 50 млрд рублей. «Автодор-Инвест» здесь выступает на стороне регионов в роли девелопера. По предварительной оценке, частные инвестиции могут составить до 70%.
 
«Пока не заключены соглашения о реализации с графиками, преждевременно говорить о том, как эти средства будут распределены по годам, - сказал журналистам г-н Кондрашов. - Все инфраструктурыне проекты - длительные и могут растягиваться по времени не только на срок строительства, но и на срок эксплуатации, а это 10, 20 и даже 30 лет».
 
«Автодор-Инвест» не сидит сложа руки, ожидая, когда инвесторы сами постучатся в двери проекта. Наоборот, специалисты компании активно ищут инвесторов, и некоторые подвижки в этом направлении уже есть. Активные переговоры сегодня ведутся со всеми крупнейшими финансовыми инвесторами, включая Внешэкономбанк, чья новая команда проявила к концессионным проектам определенный интерес.
 
Понимание наблюдается со стороны НПФ «Сафмар», одной из крупнейших финансовых групп на рынке, обладающей «длинными» пенсионными деньгами. «Мы убеждены, что эти деньги должны идти в дорожно-транспортную инфраструктуру и надеемся, что «Сафмар» станет для нас одним из ключевых партнеров по финансированию дорожно-строительных проектов», - заметил г-н Кондрашов.
 
Много запросов от строительных госкомпаний и банков Китая. Они активно присматриваются к проектам «Автодор-Инвеста». Однако ключевой проблемой для их входа на наш рынок является валютный риск.  
«Считаем, что на рынке достаточно много денег, и налицо, скорее, дефицит качественных и проработанных проектов, которые можно реализовывать», - резюмировал Александр Кондрашов.
Иван Братуха

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«Автодор-Инвест» привлечет средства в строительство путепроводов и ж/д переходов
Выступая на IV Международном форуме инвесторов и операторов транспортной инфраструктуры, завершившем свою работу в Сочи, генеральный директор ООО «Автодор-Инвест» Александр Кондрашов заметил, что на сегодняшний день в портфеле компании есть несколько интересных проектов, преимущественно мостовые и железнодорожные переходы, а также обходы городов.  По условиям конфиденциальности что-либо конкретного г-н Кондрашов не озвучил. При этом отметил, что  к концу года огласке будет предано 5 региональных проектов, в которых примет участие «Автодор-Инвест». Общий объем инвестиций, в том числе на ж/д-переходы, по словам спикера, составит не менее 50 млрд рублей.  В Краснодарском крае сегодня изучается ситуация по нескольким ж/д переездам, которые можно было бы сделать платными. Речь идет о строительстве путепроводов над полотном железной дороги и отказе от шлагбаумной системы. «Правда, мы пока в самом начале изучения подобных проектов, - отметил Александр Кондрашов. {{person_67_По ж/д переездам планируем поработать в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В регионе, в принципе, много объектов, нуждающихся в подобном решении. Вот только далеко не все из них могут быть окупаемы за счет частных инвестиций. Надо максимально скрупулезно изучить ситуацию. Мы полагаем, что в обозримой перспективе здесь можно будет построить порядка 5 платных путепроводов над ж/д путями}}По словам главы «Автодор-Инвест», РЖД выгодно, чтобы на ж/д переездах не было шлагбаумов. Это позволит увеличить скорость движения поездов там, где сегодня нельзя это сделать по ряду объективных причин. «Наш проект выгоден для всех сторон, в том числе для автомобилистов, поскольку сделает передвижение машин через железную дорогу безостановочным и позволит избежать пробок», - заявил г-н Кондрашов. {{material_118096}} Средства, предлагаемые направить на реализацию амбициозных и важных для населения регионов проектов, повторимся, немалые – порядка 50 млрд рублей. «Автодор-Инвест» здесь выступает на стороне регионов в роли девелопера. По предварительной оценке, частные инвестиции могут составить до 70%. «Пока не заключены соглашения о реализации с графиками, преждевременно говорить о том, как эти средства будут распределены по годам, - сказал журналистам г-н Кондрашов. - Все инфраструктурыне проекты - длительные и могут растягиваться по времени не только на срок строительства, но и на срок эксплуатации, а это 10, 20 и даже 30 лет».  «Автодор-Инвест» не сидит сложа руки, ожидая, когда инвесторы сами постучатся в двери проекта. Наоборот, специалисты компании активно ищут инвесторов, и некоторые подвижки в этом направлении уже есть. Активные переговоры сегодня ведутся со всеми крупнейшими финансовыми инвесторами, включая Внешэкономбанк, чья новая команда проявила к концессионным проектам определенный интерес.  Понимание наблюдается со стороны НПФ «Сафмар», одной из крупнейших финансовых групп на рынке, обладающей «длинными» пенсионными деньгами. «Мы убеждены, что эти деньги должны идти в дорожно-транспортную инфраструктуру и надеемся, что «Сафмар» станет для нас одним из ключевых партнеров по финансированию дорожно-строительных проектов», - заметил г-н Кондрашов.  Много запросов от строительных госкомпаний и банков Китая. Они активно присматриваются к проектам «Автодор-Инвеста». Однако ключевой проблемой для их входа на наш рынок является валютный риск.  «Считаем, что на рынке достаточно много денег, и налицо, скорее, дефицит качественных и проработанных проектов, которые можно реализовывать», - резюмировал Александр Кондрашов.
2017-04-14
Автор: Иван Братуха
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