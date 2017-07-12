12 июля 2017, 16:00

Автомобили Chevrolet будут вновь собираться в Казахстане

Американская компания объявила о возобновлении производства новых автомобилей Chevrolet Aveo и Captiva на мощностях завода «Азия Авто», который расположен в Казахстане.
^

Ранее мы писали
Эксперты не исключают, что таким образом производитель пробует варианты возвращения на отечественный рынок ...
Читать далее
Рестайлинговый бюджетный седан Aveo отличается от предшественника круглыми фарами и аналоговым спидометром. Модель будет оснащена бензиновым 1,6 -литровым двигателем с мощностью 116 «лошадей». Комфорт будущим владельцам будет обеспечен за счет установки мультимедийной системы с Apple CarPlay и Android Auto, а заботу о безопасности на себя возьмет полный набор подушек и шторок безопасности.

Кроссовер Captiva также изменился. Рестайлингу подверглась передняя часть модели и интерьер. Авто будет выпускаться в двух модификациях - 167 и 249 л.с., а обьемы двигателя составит 2,4 и 3 литра соответственно.

Уход американского автопроизводителя был связан с кризисом в Казахстане. С 2014 по 2016 годы объемы продаж снизились почти в три раза. Сейчас интернациональное сотрудничество возобновлено.

По данным пресс-службы компании, транспортные средства казахской сборки предназначены для экспортного рынка и не будут отправляться в Россию.

Комплектации и технические характеристики

Chevrolet Aveo LTZ 1.6 MTChevrolet Captiva 3.0 АТ 4х4
Год выпуска, с2012 2015
Год выпуска, по2016 2016
Кузовседан кроссовер
Количество дверей/мест5/5 5/7
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин115 258
Объем двигателя1598 2997
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая Автоматическая, 6-ступенчатая
Приводпередний полный
Городской цикл8.9 14.3
Загородный цикл5.3 8.3
Смешанный цикл6.6 10.5
ТопливоАИ-95 АИ-95
Перейти к сравнению и всем характеристикам
Новинки и концепт кары Шевроле Авео, Каптива

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Chevrolet Aveo
Здравствуйте !А у вас шевроле авео с автоматом? у нас просто шевроле авео с автоматом и 1,4 двигатель при скорости около 120 километров ее начинает дергать она типа переключает скорости и вас тоже самое или у нас что то
Дима
Форум Chevrolet Captiva
плохо заводится на холодную
димон
Fiat Albea, Chevrolet Aveo, Renault Symbol, Hyundai Accent: Рабочая сила
за время эксплуатации авто с 2008 года претенций не было проходимая и в грязь и в снеговое покрытие, пробег 42000 км, уверенно чуствую за рулем в любую погоду
евгений
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Chevrolet Автомудрость Chevrolet АвтоПитер Chevrolet Дизайн и тюнинг Chevrolet Новинки и концепт кары Chevrolet Новости и акции автосалонов Chevrolet Автосалоны и дилеры марки Chevrolet Аренда и прокат авто марки Chevrolet Автоклубы и форумы автозавчастей марки Chevrolet Автосервисы и магазины автозапчастей марки Chevrolet
Главные материалы
Права для иностранцев: только ли формальность?
Lifan озвучил имена и сроки появления своих новинок
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа Chevrolet Aveo
Объявления о продаже Chevrolet Aveo
Рейтинг по классам
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 25 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 24 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Chevrolet Traverse и еще 43 модели
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 22 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Aveo
Автомобили Chevrolet будут вновь собираться в Казахстане
{{material_119803}}Рестайлинговый бюджетный седан Aveo отличается от предшественника круглыми фарами и аналоговым спидометром. Модель будет оснащена бензиновым 1,6 -литровым двигателем с мощностью 116 «лошадей». Комфорт будущим владельцам будет обеспечен за счет установки мультимедийной системы с Apple CarPlay и Android Auto, а заботу о безопасности на себя возьмет полный набор подушек и шторок безопасности.Кроссовер Captiva также изменился. Рестайлингу подверглась передняя часть модели и интерьер. Авто будет выпускаться в двух модификациях - 167 и 249 л.с., а обьемы двигателя составит 2,4 и 3 литра соответственно.Уход американского автопроизводителя был связан с кризисом в Казахстане. С 2014 по 2016 годы объемы продаж снизились почти в три раза. Сейчас интернациональное сотрудничество возобновлено.По данным пресс-службы компании, транспортные средства казахской сборки предназначены для экспортного рынка и не будут отправляться в Россию.
2017-07-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Новосибирская область Красноярск Самара
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG