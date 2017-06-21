21 июня 2017, 11:38
Автомобили каршеринга в Москве будут охранять от водителей подшофе
К концу текущего года автомобили городского каршерингового сервиса Москвы снабдят особыми замками, которые, скорее всего, окажутся не по зубам нетрезвым гражданам, стремящимся отправиться в путь.
О таком намерении заявили представители крупнейших компаний, где сосредоточены арендные транспортные средства - Car5, YouDrive и «Делимобиль».
Алкозамок представляет собой аппарат, который не дает запуститься мотору, пока шофер не пройдет тестирование на наличие в крови алкоголя. Если допустимое количество паров превысит норму, то автомобиль не заведется. Ожидается, что алкозамки появятся на арендных автомобилях накануне новогодних праздников, когда во многих коллективах проходят корпоративы.
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По мнению инициаторов идеи, нововведение позволит снизить число нарушений, совершаемых водителями под воздействием алкоголя: сохранит автомобиль в целости, а также убережет здоровье и жизнь арендующего транспортное средство, как и других участников движения.
Напомним, что по последним данным, в сервисе каршеринга Москвы зарегистрировано более 500 000 человек. На текущий момент в арендном автопарке более 2 300 авто различных моделей. Ежедневно одной машиной каршеринга пользуются 7-8 раз, а среднее время поездки составляет около часа. Владельцы авто чаще пользуются услугами каршеринга в центральных районах Москвы, где парковка давно платная.
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