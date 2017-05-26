Автомобили «Кортеж» передадут ФСО до конца года
«В этом году сдается первая партия серийных автомобилей в количестве 14 единиц Федеральной службе охраны. В следующем году, я очень надеюсь, что до весны, будет возможность разработать ФСО уже все автомобили — это лимузины, седаны, микроавтобусы. К концу следующего года также будет завершена разработка внедорожника, и мы будем готовы приступить уже к серийному производству», - заявил Мантуров.
Напомним, что Научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) подал заявку в Роспатент с просьбой зарегистрировать название Aurus. По предварительным данным, именно под таким именем будут выпускать автомобили для чиновников.
Первые партии в количестве 200-250 автомобилей будут производиться на площадке НАМИ. Модели будут предназначены для государственных нужд, однако приобрести их смогут и обычные россияне. Известно, что машины проекта «Кортеж» прошли краш-тесты в России и Германии. Они получили по итогам испытаний максимальные 5 звезд. Инвестиции в проект из государственной казны составляют 12,4 млрд рублей с разбивкой на 4 года.
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