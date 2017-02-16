16 февраля 2017, 13:24

Автомобили Lifan набирают популярность на вторичном рынке

В 2016 году бренд показал лучший результат на российском рынке в сегменте автомобилей с пробегом. Рост продаж составил 34,1 % по сравнению с предыдущим, 2015 годом. В целом за год Lifan увеличил продажи на 15,4 %.
В рейтинге остаточной стоимости 3-летних автомобилей LIFAN Х60 вошел в число наиболее привлекательных кроссоверов на вторичном рынке с показателем остаточной стоимости 71,3 %. Также в рейтинге представлена и еще одна модель Lifan - седан Solano с индексом 66,6 %.
 
В компании уверены, что увеличение продаж обусловлено качеством продукции бренда, ценовой политикой и эффективными финансовыми инструментами. И конечно, покупателей заинтересовали выгодные предложения от партнеров - финансово-кредитных организаций.
Купить авто Лифан

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Lifan Solano
| Мне кажется , что вся проблема в Российской сборке.Потому что всем на всё по----- и до-----.А машина нормальная правда есть некоторые нарекания по салону и по дверям и ещё на малых оборотах идёт вибрация с движка, может посто не прошла обкатку.Я думаю время покажет"БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ"или"А ВСЁТАКИ ОНА ...
влад
Форум Lifan X60
Купил машину 6 месяцев назад. Сегодня появилась проблема машина не набирает скорость хотя обороты приличные что делать? Подскажите.
Эдуард
Форум Lifan Smily
Когда в салоне брали отцу х60, обратил внимание на Смайли. Ни я, ни моя жена никогда не разделяли любовь к маленьким машинам. НО. Если все-таки вопрос или матиз, или смайли, само собой, как по мне, лучше смайли - матиз совсем уж букашечный. А в лифан я присел на заднее сиденье и мои 1,90 там поместились ...
Тоха_35
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Lifan Автомудрость Lifan АвтоПитер Lifan Дизайн и тюнинг Lifan Новинки и концепт кары Lifan Новости и акции автосалонов Lifan Автосалоны и дилеры марки Lifan Аренда и прокат авто марки Lifan Автоклубы и форумы автозавчастей марки Lifan Автосервисы и магазины автозапчастей марки Lifan
Главные материалы
Тест-драйв Chery Tiggo 5: китайская логика
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
Какую сумму вы тратите на оплату штрафов ГИБДД?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Chevrolet Traverse и еще 41 модель
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Honda CR-V и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Автомобили Lifan набирают популярность на вторичном рынке
В рейтинге остаточной стоимости 3-летних автомобилей LIFAN Х60 вошел в число наиболее привлекательных кроссоверов на вторичном рынке с показателем остаточной стоимости 71,3 %. Также в рейтинге представлена и еще одна модель Lifan - седан Solano с индексом 66,6 %. В компании уверены, что увеличение продаж обусловлено качеством продукции бренда, ценовой политикой и эффективными финансовыми инструментами. И конечно, покупателей заинтересовали выгодные предложения от партнеров - финансово-кредитных организаций.
2017-02-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG