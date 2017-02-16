Автомобили Lifan набирают популярность на вторичном рынке
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В 2016 году бренд показал лучший результат на российском рынке в сегменте автомобилей с пробегом. Рост продаж составил 34,1 % по сравнению с предыдущим, 2015 годом. В целом за год Lifan увеличил продажи на 15,4 %.
В рейтинге остаточной стоимости 3-летних автомобилей LIFAN Х60 вошел в число наиболее привлекательных кроссоверов на вторичном рынке с показателем остаточной стоимости 71,3 %. Также в рейтинге представлена и еще одна модель Lifan - седан Solano с индексом 66,6 %.
В компании уверены, что увеличение продаж обусловлено качеством продукции бренда, ценовой политикой и эффективными финансовыми инструментами. И конечно, покупателей заинтересовали выгодные предложения от партнеров - финансово-кредитных организаций.
| Мне кажется , что вся проблема в Российской сборке.Потому что всем на всё по----- и до-----.А машина нормальная правда есть некоторые нарекания по салону и по дверям и ещё на малых оборотах идёт вибрация с движка, может посто не прошла обкатку.Я думаю время покажет"БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ"или"А ВСЁТАКИ ОНА ...
Когда в салоне брали отцу х60, обратил внимание на Смайли. Ни я, ни моя жена никогда не разделяли любовь к маленьким машинам. НО.
Если все-таки вопрос или матиз, или смайли, само собой, как по мне, лучше смайли - матиз совсем уж букашечный. А в лифан я присел на заднее сиденье и мои 1,90 там поместились ...
Автомобили Lifan набирают популярность на вторичном рынке
В рейтинге остаточной стоимости 3-летних автомобилей LIFAN Х60 вошел в число наиболее привлекательных кроссоверов на вторичном рынке с показателем остаточной стоимости 71,3 %. Также в рейтинге представлена и еще одна модель Lifan - седан Solano с индексом 66,6 %. В компании уверены, что увеличение продаж обусловлено качеством продукции бренда, ценовой политикой и эффективными финансовыми инструментами. И конечно, покупателей заинтересовали выгодные предложения от партнеров - финансово-кредитных организаций.
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