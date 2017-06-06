6 июня 2017, 14:59
Автомобили такси приравняют к фурам и автобусам
МВД России предложило обязать таксистов использовать средства объективного контроля. Для этого предлагается использовать тахографы, которые сейчас уже устанавливаются на ряд транспортных средств, применяющихся для коммерческих перевозок.
Отметим, что тахограф — это устройство непрерывной регистрации маршрута и скорости движения, времени работы и отдыха водителей. Сейчас этим устройством в обязательном порядке оборудуют пассажирские автобусы и грузовики с массой свыше 15 тонн, совершающие международные перевозки.
Представители МВД РФ считают, что одного маршрутного листа, которые получают водители такси, на данный момент недостаточно для объективных контроля за режимом их работы. Зачастую смены таксистов больше положенного времени, график ненормированный. В свою очередь, это может повлиять на безопасность дорожного движения.
Ранее стало известно, что компания «Яндекс» планирует разработать систему контроля усталости водителей такси. Объем инвестиций в проект может составить около 10 млн долларов, сообщает «Коммерсантъ».
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