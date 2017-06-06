6 июня 2017, 14:59

Автомобили такси приравняют к фурам и автобусам

МВД России предложило обязать таксистов использовать средства объективного контроля. Для этого предлагается использовать тахографы, которые сейчас уже устанавливаются на ряд транспортных средств, применяющихся для коммерческих перевозок.
^
Отметим, что тахограф — это устройство непрерывной регистрации маршрута и скорости движения, времени работы и отдыха водителей. Сейчас этим устройством в обязательном порядке оборудуют пассажирские автобусы и грузовики с массой свыше 15 тонн, совершающие международные перевозки.
 
Представители МВД РФ считают, что одного маршрутного листа, которые получают водители такси, на данный момент недостаточно для объективных контроля за режимом их работы. Зачастую смены таксистов больше положенного времени, график ненормированный. В свою очередь, это может повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее стало известно, что компания «Яндекс» планирует разработать систему контроля усталости водителей такси. Объем инвестиций в проект может составить около 10 млн долларов, сообщает «Коммерсантъ».

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Запчасти для иномарок в СПб
Всем привет. У меня в семье два автомобиля. Раньше покупал запчасти на авто рынке Маршал. И тут решил найти интернет магазин в Яндекс с очень хорошими ценами. У жены Опель Астра, у меня Фольксваген Поло. Зашел на сайт the-parts.ru, там ввел вин номер в поиск и я сразу попал в каталог по подбору, там ...
The-Parts
Чем джип лучше?
Не, Хавел Н6, это классический кроссовер, полный привод еще не делает машину джипом. Почему? Следует из второго вашего вопроса, блокировка, это когда можно заблокировать дифференциал в трансмиссии, что бы он раздавал крутящий момент на оба колеса или на все 4, зависит от типа блокировки. Понижайка, это ...
golubtsoff
Авторский дизайн интерьера и планировка
Здравствуйте дорогие форумчане! При планировании будущего интерьера своего таунхауса, квартиры, дома многие сталкивались с большим количеством вопросов, таких как: планировка вашего будущего жилья, цветовое и стилистическое решение вашего будущего интерьера, подбор материала для отделки стен, пола и ...
Святослав1
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Беспилотники вне закона: как успеть за будущим?
В Петербурге презентовали новый Mercedes-Benz S-Class
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс E
Peugeot 607 и еще 23 модели
Класс B
FAW Vita и еще 82 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan X-Trail и еще 7 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Автомобили такси приравняют к фурам и автобусам
Отметим, что тахограф — это устройство непрерывной регистрации маршрута и скорости движения, времени работы и отдыха водителей. Сейчас этим устройством в обязательном порядке оборудуют пассажирские автобусы и грузовики с массой свыше 15 тонн, совершающие международные перевозки. Представители МВД РФ считают, что одного маршрутного листа, которые получают водители такси, на данный момент недостаточно для объективных контроля за режимом их работы. Зачастую смены таксистов больше положенного времени, график ненормированный. В свою очередь, это может повлиять на безопасность дорожного движения.Ранее стало известно, что компания «Яндекс» планирует разработать систему контроля усталости водителей такси. Объем инвестиций в проект может составить около 10 млн долларов, сообщает «Коммерсантъ».
2017-06-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Кемеровская область Иваново
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG