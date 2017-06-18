18 июня 2017, 00:01
Автомобильные лаки PPG для «АвтоВАЗа» будут разливать в Липецке
Источник в ОЭЗ «Липецк» сообщил о намерении PPG Industries Group запустить на территории экономзоны лакокрасочный завод уже в текущем году. Правда, точная дата не называется.
По имеющейся информации, на липецком предприятии будут выпускать лакокрасочные материалы на основе водных дисперсий и органических растворителей. Основными потребителями данной продукции станут предприятия автомобильной промышленности, в частности, Волжский автозавод.
Решение о строительстве первого в России завода PPG Industries было принято в 4 года назад. Бюджет проекта первоначально составлял более 2 млрд рублей. Но сегодня уже говорится об инвестициях в объеме 3,1 млрд рублей.
Американская PPG Industries Group имеет богатую историю, поскольку была основана еще в позапрошлом веке (1883 г.). Является одним из мировых лидеров в области производства лакокрасочных материалов.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
для чего стоит два обратных клапана на ТНВД и на рампе , может ли из-за них двигатель не развивать обороты. Нет тяги. Поставил насос новый , и все равно нет тяги. Че делать подскажите.
| Кому: igorpravdin, по нашим дорогам только как раз на таких кроссоверах и ездить полноприводных, втопил и попер по ямам.
Посоветуйте хорошие автосервисы, желательно чтоб это был техцентр ниссан. Нужна замена приводного ремня ниссан.
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