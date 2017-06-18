18 июня 2017, 00:01

Автомобильные лаки PPG для «АвтоВАЗа» будут разливать в Липецке

Источник в ОЭЗ «Липецк» сообщил о намерении PPG Industries Group запустить на территории экономзоны лакокрасочный завод уже в текущем году. Правда, точная дата не называется.
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По имеющейся информации, на липецком предприятии будут выпускать лакокрасочные материалы на основе водных дисперсий и органических растворителей. Основными  потребителями данной продукции станут предприятия автомобильной промышленности, в частности, Волжский автозавод.

Решение о строительстве первого в России завода PPG Industries было принято в 4 года назад. Бюджет проекта первоначально составлял более 2 млрд рублей. Но сегодня уже говорится об инвестициях в объеме  3,1 млрд рублей.

Американская PPG Industries Group имеет богатую историю, поскольку была основана еще в позапрошлом веке (1883 г.). Является одним из мировых лидеров в области производства лакокрасочных материалов.

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Автомобильные лаки PPG для «АвтоВАЗа» будут разливать в Липецке
По имеющейся информации, на липецком предприятии будут выпускать лакокрасочные материалы на основе водных дисперсий и органических растворителей. Основными  потребителями данной продукции станут предприятия автомобильной промышленности, в частности, Волжский автозавод.Решение о строительстве первого в России завода PPG Industries было принято в 4 года назад. Бюджет проекта первоначально составлял более 2 млрд рублей. Но сегодня уже говорится об инвестициях в объеме  3,1 млрд рублей. Американская PPG Industries Group имеет богатую историю, поскольку была основана еще в позапрошлом веке (1883 г.). Является одним из мировых лидеров в области производства лакокрасочных материалов.
2017-06-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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