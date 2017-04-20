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20 апреля 2017, 08:57
Автомобильные номера могут оснастить специальными чипами
Российские власти возобновили обсуждение возможности обязательного оснащения автомобильных номеров RFID-метками - чипами радиочастотной идентификации. В первую очередь нововведение может коснуться большегрузов.
«Прорабатываем сейчас вопрос с МВД о все-таки введении законодательно обязательности монтирования в государственный регистрационный номер RFID-меток», - цитирует «Коммерсант» директора ФКУ «Росдормониторинг» Константина Угарова.
По его словам, зачастую водители грузовых автомобилей пытаются уйти от ответственности с помощью сокрытия номеров при прохождении автоматической системы весогабаритного контроля. Оснащение номеров RFID-метками, как ожидается, поможет бороться с этим.
Отметим, что вопрос чипирования государственных регистрационных знаков уже обсуждался несколько лет назад, и отдельные ведомства по требованию премьер-министра Дмитрия Медведева даже разрабатывали подробные схемы внедрения процесса. Однако в итоге до чипирования дело не дошло.
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