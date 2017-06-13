13 июня 2017, 10:33

Автомобильный герой фильма «Назад в будущее» уйдет с молотка

Известный автомобиль DeLorean DMC 12 1981 из фильма «Назад в будущее» выставят на продажу. Предварительная стоимость эксклюзивной модели составит около 35 тыс. фунтов стерлингов.
^
Нынешний владелец машины Даррен S приобрел DeLorean три года назад в Нью-Йорке. По его словам, автомобиль находится в отличном состоянии и своевременно обслуживался. Новый обладатель модели получит в качестве бонуса спортивный альманах, жилет и кепку Марти МакФлая.

Всего было выпущено около 9 тыс. этих автомобиль. Стоимость каждого на момент выпуска составляла 6,5 тыс. долларов.

Комплектации и технические характеристики

De Lorean Dmc-12 2.8 МТ
Год выпуска, с1981
Год выпуска, по1982
Кузовкупе
Количество дверей/мест2/2
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин132
Объем двигателя2849
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводзадний
ТопливоАИ-92
Все характеристики
Купить авто ДеЛореан Дмс12

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум De Lorean Dmc-12
а ты набери в инете - купить машину из америки . на этих сайтах и найдешь . ну или на ebay
михаил
Что можно подарить другу?
Нужно знать, чем увлекается, а вообще- можно гироскутер, сейчас пользуется особой популярность. Все катаются. На м.1905 года магазин есть ElectroStreet, всякую электро мото технику продают, там настоящие качественные гироскутеры, можно подобрать приличный и не дорого. Я там мужу покупала.
Oxsana
Меняю страховую. Посоветуйте лучшую
| Кому: Victor77 Вы уже решили, где будете страховать на этот раз?
katyak
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква De Lorean Автомудрость De Lorean АвтоПитер De Lorean Дизайн и тюнинг De Lorean Новинки и концепт кары De Lorean Новости и акции автосалонов De Lorean Автосалоны и дилеры марки De Lorean Аренда и прокат авто марки De Lorean Автоклубы и форумы автозавчастей марки De Lorean Автосервисы и магазины автозапчастей марки De Lorean
Главные материалы
Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг
Ждать ли дилерам летнего спада продаж?
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Продажа De Lorean Dmc-12
Объявления о продаже De Lorean Dmc-12
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Nissan X-Trail и еще 7 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс Компакт-вэны
Citroen Xsara Picasso и еще 19 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Dmc-12
Автомобильный герой фильма «Назад в будущее» уйдет с молотка
Нынешний владелец машины Даррен S приобрел DeLorean три года назад в Нью-Йорке. По его словам, автомобиль находится в отличном состоянии и своевременно обслуживался. Новый обладатель модели получит в качестве бонуса спортивный альманах, жилет и кепку Марти МакФлая.Всего было выпущено около 9 тыс. этих автомобиль. Стоимость каждого на момент выпуска составляла 6,5 тыс. долларов.
2017-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Саратовская область Самарская область Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG