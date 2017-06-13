13 июня 2017, 10:33
Автомобильный герой фильма «Назад в будущее» уйдет с молотка
Известный автомобиль DeLorean DMC 12 1981 из фильма «Назад в будущее» выставят на продажу. Предварительная стоимость эксклюзивной модели составит около 35 тыс. фунтов стерлингов.
Нынешний владелец машины Даррен S приобрел DeLorean три года назад в Нью-Йорке. По его словам, автомобиль находится в отличном состоянии и своевременно обслуживался. Новый обладатель модели получит в качестве бонуса спортивный альманах, жилет и кепку Марти МакФлая.
Всего было выпущено около 9 тыс. этих автомобиль. Стоимость каждого на момент выпуска составляла 6,5 тыс. долларов.
Всего было выпущено около 9 тыс. этих автомобиль. Стоимость каждого на момент выпуска составляла 6,5 тыс. долларов.
Комплектации и технические характеристики
|De Lorean Dmc-12 2.8 МТ
|Год выпуска, с
|1981
|Год выпуска, по
|1982
|Кузов
|купе
|Количество дверей/мест
|2/2
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|132
|Объем двигателя
|2849
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|задний
|Топливо
|АИ-92
|Все характеристики
Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
а ты набери в инете - купить машину из америки . на этих сайтах и найдешь . ну или на ebay
Нужно знать, чем увлекается, а вообще- можно гироскутер, сейчас пользуется особой популярность. Все катаются. На м.1905 года магазин есть ElectroStreet, всякую электро мото технику продают, там настоящие качественные гироскутеры, можно подобрать приличный и не дорого. Я там мужу покупала.
| Кому: Victor77 Вы уже решили, где будете страховать на этот раз?
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