9 февраля 2017, 07:38

Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся

Согласно информации авторитетного Клуба автомобилистов Германии ADAC, современные автомобили оснащены программным обеспечением, которое позволяет записывать и передавать данные автопроизводящим концернам.
  Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся
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Инженеры ADAC проверили несколько автомобилей, в частности, Mercedes-Benz B-Class, BMW 3-Series, а также электромобили BMW i3 и Renault Zoe. Было установлено, что каждые 2 минуты часть автомобилей передают информацию в автостроительную компанию, причем, как вы понимаете, без ведома автовладельцев.

Оказывается, компания-производитель автомобиля на постоянной основе получает «втихаря» информацию о пройденном километраже, расходе горючего, езде на высоких оборотах двигателя, давлении воздуха в шинах, случаях внезапного натяжения ремней безопасности. Также на заводе, где произведен автомобиль, знают о том, в каком режиме запускается двигатель, включают ли автовладельцы фары, как часто они передвигают водительское кресло и даже где паркуются.

ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V.) — «Всеобщий немецкий автомобильный клуб», крупнейшая общественная организация автомобилистов ФРГ и Европы. Основная функция — техническая, информационная и юридическая помощь автомобилистам. Основан в 1903 году как «Немецкое объединение мотоциклистов» и переименован в 1911 году.

В ADAC озвучили причину такой, на первый взгляд, непонятной нам любознательности автокомпаний. А она, оказывается, проще пареной репы. Дело в том, что многие автоконцерны заключают с клиентами договор страхования автомобиля, и получение информации в режиме онлайн (на основании данных эксплуатации ТС и характере езды) позволяет определить вероятность возникновения страхового случая.

Когда при заключении страхового договора автовладелец указал, что он является единственным водителем данного автомобиля, но при этом водительское кресло то и дело передвигается и находится в 4 различных положениях, это означает, что за рулем автомобиля сидят также другие члены семьи страхователя. Так что, автопроизводителя не проведешь.

Автоцонцерны получили сегодня такие обширные возможности, что имеют возможность «управлять» транспортным средством. Тот же Renault, например, может посредством Интернета вывести из строя аккумулятор электрического «малыша» Zoe. Получается, что просрочка лизингового платежа будет иметь серьезные последствия.

А мы все на Google да Facebook грешим, мол, только они да подобные им шпионят за нами, белыми и пушистыми…

По материалам германской прессы
Новости Мерседес Бенц, Мерседес, БМВ, Рено Б класс, 3 серии

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Автопроизводители знают, куда мы едем, сколько расходуем, как паркуемся
Инженеры ADAC проверили несколько автомобилей, в частности, Mercedes-Benz B-Class, BMW 3-Series, а также электромобили BMW i3 и Renault Zoe. Было установлено, что каждые 2 минуты часть автомобилей передают информацию в автостроительную компанию, причем, как вы понимаете, без ведома автовладельцев. Оказывается, компания-производитель автомобиля на постоянной основе получает «втихаря» информацию о пройденном километраже, расходе горючего, езде на высоких оборотах двигателя, давлении воздуха в шинах, случаях внезапного натяжения ремней безопасности. Также на заводе, где произведен автомобиль, знают о том, в каком режиме запускается двигатель, включают ли автовладельцы фары, как часто они передвигают водительское кресло и даже где паркуются. {{photo_text_28}} В ADAC озвучили причину такой, на первый взгляд, непонятной нам любознательности автокомпаний. А она, оказывается, проще пареной репы. Дело в том, что многие автоконцерны заключают с клиентами договор страхования автомобиля, и получение информации в режиме онлайн (на основании данных эксплуатации ТС и характере езды) позволяет определить вероятность возникновения страхового случая.Когда при заключении страхового договора автовладелец указал, что он является единственным водителем данного автомобиля, но при этом водительское кресло то и дело передвигается и находится в 4 различных положениях, это означает, что за рулем автомобиля сидят также другие члены семьи страхователя. Так что, автопроизводителя не проведешь.Автоцонцерны получили сегодня такие обширные возможности, что имеют возможность «управлять» транспортным средством. Тот же Renault, например, может посредством Интернета вывести из строя аккумулятор электрического «малыша» Zoe. Получается, что просрочка лизингового платежа будет иметь серьезные последствия.А мы все на Google да Facebook грешим, мол, только они да подобные им шпионят за нами, белыми и пушистыми…
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Автор: По материалам германской прессы
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