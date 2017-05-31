31 мая 2017, 09:17
«АвтоВАЗ» анонсировал новинку к Московскому автосалону
На предстоящем Московском автосалоне «АвтоВАЗ» намерен презентовать новую модель, о которой прежде лишь ходили слухи. О некоторых деталях журналистам рассказал главный дизайнер бренда Стив Маттин.
По его словам. в компании сожалеют, что мероприятие происходит всего раз в два года, поскольку им хотелось бы показывать новинки ежегодно. Он также отметил, что новое авто для производителя столь же важно, как уже реализуемые модели. О характеристиках нового автомобиля он не рассказал.
Стоит напомнить, что в 2016 году на Московском автосалоне российская компания презентовала 19 машин и 6 концептов. Больше всего внимания привлек прототип Lada Xcode. По словам главы «АвтоВАЗа» Николя Мора, модель появится на авторынке в течение 5 лет и занимает место в модельном ряду между Kalina Cross и Xray. Мор некоторое время назад рассказывал, что к 2025 году компания выпустит 8 новых машин, а еще 8 получат обновления.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
На вкус и цвет.... Может Гешан ездит только по асфальту и возит только свою задницу и изредко еще какую нибудь телку, то ему конечно такой авто не нужен.А у меня уже почти 10 лет. Не разу не подвела и за все время только положительные эмоции. Что на рыбалке, что в лесу за грибами, что в походе. Не в ...
Думаю авторазорка должна решить эту проблему.
| а может ступечным конец!!!!! можно ещё колодки проверить, у меня на задних оторвались накладки и была типичная проблема.
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