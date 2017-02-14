«АвтоВАЗ» анонсировал выпуск гибридов

Отечественный автопроизводитель изучает возможности дизельных и гибридных силовых установок, чтобы увереннее представляться на зарубежных рынках. Из-за усиления экологических требований нынешние моторы Lada перспектив не имеют, считают эксперты.
Новые типы силовых установок могут появиться на Lada, предназначенных для экспорта, после 2020 года. Об этом в интервью одному из СМИ рассказал глава «АвтоВАЗа» Николя Мор. По его словам, через 5 лет в Евросоюзе вступят в силу новые экологические требования, и с двигателями, которые есть в распоряжении «АвтоВАЗа» сейчас, соблюдать эти требования будет непросто. В связи с этим есть 2 варианта: дизельные моторы или гибридные силовые установки. При этом Мор верит в потенциал дизелей.
Отметим, что в 2022-2023 годах в силу вступит экологический стандарт Euro 7. «Мы прорабатываем разные варианты для того, чтобы соответствовать европейским экологическим нормам. Однако окончательного решения еще нет», - заявил Николя Мор.
На вкус и цвет.... Может Гешан ездит только по асфальту и возит только свою задницу и изредко еще какую нибудь телку, то ему конечно такой авто не нужен.А у меня уже почти 10 лет. Не разу не подвела и за все время только положительные эмоции. Что на рыбалке, что в лесу за грибами, что в походе. Не в ...
Новые типы силовых установок могут появиться на Lada, предназначенных для экспорта, после 2020 года. Об этом в интервью одному из СМИ рассказал глава «АвтоВАЗа» Николя Мор. По его словам, через 5 лет в Евросоюзе вступят в силу новые экологические требования, и с двигателями, которые есть в распоряжении «АвтоВАЗа» сейчас, соблюдать эти требования будет непросто. В связи с этим есть 2 варианта: дизельные моторы или гибридные силовые установки. При этом Мор верит в потенциал дизелей. Отметим, что в 2022-2023 годах в силу вступит экологический стандарт Euro 7. «Мы прорабатываем разные варианты для того, чтобы соответствовать европейским экологическим нормам. Однако окончательного решения еще нет», - заявил Николя Мор.
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