13 января 2017, 11:26

«АвтоВАЗ» готов к производству в Иране

В компании считают рынок этой страны важным, имеющим емкость 1,3 – 1,4 млн авто в год. «Он почти такой же по размеру, как российский. Условия по организации локализации там очень жесткие», - заявил президент компании Николя Мор.

Он считает возможным зайти компании на рынок Ирана через местного индустриального партнера, чтобы производить автомобили на месте. «Renault уже присутствует в Иране, и мы надеемся, они будут нам помогать наладить и наше присутствие там», — сказал Николя Мор.

Концерн намерен работать над увеличением экспортных поставок, в планах на 2017 год - увеличить их на 50 %. Основными странами по увеличению экспорта будут Казахстан и Беларусь, также ведутся работы, нацеленные на развитие продаж на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.

Добавим, что в 2016 году российский автогигант отправил на экспорт 28 500 автомобилей. Основными рынками экспорта являются Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Египет, Германия.

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| а может ступечным конец!!!!! можно ещё колодки проверить, у меня на задних оторвались накладки и была типичная проблема.
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«АвтоВАЗ» готов к производству в Иране
Он считает возможным зайти компании на рынок Ирана через местного индустриального партнера, чтобы производить автомобили на месте. «Renault уже присутствует в Иране, и мы надеемся, они будут нам помогать наладить и наше присутствие там», — сказал Николя Мор. Концерн намерен работать над увеличением экспортных поставок, в планах на 2017 год - увеличить их на 50 %. Основными странами по увеличению экспорта будут Казахстан и Беларусь, также ведутся работы, нацеленные на развитие продаж на Ближнем Востоке и в Латинской Америке.Добавим, что в 2016 году российский автогигант отправил на экспорт 28 500 автомобилей. Основными рынками экспорта являются Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Египет, Германия.
2017-01-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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