«АвтоВАЗ» готовит 2 новинки

Компания планирует вывести на домашний рынок две новые модели, сообщили СМИ сегодня, 8 февраля, со ссылкой на слова Яна Птачека, возглавляющего в компании отдел продаж и маркетинга.
Ожидается, что во II полугодии на российском рынке появятся две новинки, созданные на базе седана Lada Vesta. Одним из новых автомобилей станет универсал Vesta SW, а вторым - кросс-версия универсала Vesta SW-Cross, отличающаяся увеличенным дорожным просветом.
По предварительной информации, универсал Vesta SW должен стать флагманом в семействе Vesta. Стоимость грядущих автомобилей, а также доступные комплектации будут раскрыты ближе к началу продаж. Не исключено, что «АвтоВАЗ» также представит другие новинки.
На вкус и цвет.... Может Гешан ездит только по асфальту и возит только свою задницу и изредко еще какую нибудь телку, то ему конечно такой авто не нужен.А у меня уже почти 10 лет. Не разу не подвела и за все время только положительные эмоции. Что на рыбалке, что в лесу за грибами, что в походе. Не в ...
Ожидается, что во II полугодии на российском рынке появятся две новинки, созданные на базе седана Lada Vesta. Одним из новых автомобилей станет универсал Vesta SW, а вторым - кросс-версия универсала Vesta SW-Cross, отличающаяся увеличенным дорожным просветом. По предварительной информации, универсал Vesta SW должен стать флагманом в семействе Vesta. Стоимость грядущих автомобилей, а также доступные комплектации будут раскрыты ближе к началу продаж. Не исключено, что «АвтоВАЗ» также представит другие новинки.
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