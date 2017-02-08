8 февраля 2017, 13:59

«АвтоВАЗ» готовит 2 новинки

Компания планирует вывести на домашний рынок две новые модели, сообщили СМИ сегодня, 8 февраля, со ссылкой на слова Яна Птачека, возглавляющего в компании отдел продаж и маркетинга.
Ожидается, что во II полугодии на российском рынке появятся две новинки, созданные на базе седана Lada Vesta. Одним из новых автомобилей станет универсал Vesta SW, а вторым - кросс-версия универсала Vesta SW-Cross, отличающаяся увеличенным дорожным просветом.
 
По предварительной информации, универсал Vesta SW должен стать флагманом в семействе Vesta. Стоимость грядущих автомобилей, а также доступные комплектации будут раскрыты ближе к началу продаж. Не исключено, что «АвтоВАЗ» также представит другие новинки.
Новинки и концепт кары Lada

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Форум ВАЗ 2120 Надежда
На вкус и цвет.... Может Гешан ездит только по асфальту и возит только свою задницу и изредко еще какую нибудь телку, то ему конечно такой авто не нужен.А у меня уже почти 10 лет. Не разу не подвела и за все время только положительные эмоции. Что на рыбалке, что в лесу за грибами, что в походе. Не в ...
Виталий.
Форум ВАЗ 1111 Ока
Думаю авторазорка должна решить эту проблему.
X-men
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| а может ступечным конец!!!!! можно ещё колодки проверить, у меня на задних оторвались накладки и была типичная проблема.
vital58
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«АвтоВАЗ» готовит 2 новинки
Ожидается, что во II полугодии на российском рынке появятся две новинки, созданные на базе седана Lada Vesta. Одним из новых автомобилей станет универсал Vesta SW, а вторым - кросс-версия универсала Vesta SW-Cross, отличающаяся увеличенным дорожным просветом. По предварительной информации, универсал Vesta SW должен стать флагманом в семействе Vesta. Стоимость грядущих автомобилей, а также доступные комплектации будут раскрыты ближе к началу продаж. Не исключено, что «АвтоВАЗ» также представит другие новинки.
2017-02-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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