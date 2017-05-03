6
3 мая 2017, 10:00

«АвтоВАЗ» на время остановил конвейеры

До 10 мая завод Волжского автопроизводителя не будет осуществлять сборку автомобилей. В компании объявлен корпоративный отпуск со 2 по 8 мая, однако, включая праздничные и выходные дни, предприятие не работает с 29 апреля по 9 мая включительно.
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Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей пресс-службы «АвтоВАЗа», плановый корпоративный отпуск никак не отразится на выполнении контрактных обязательств и наличии автомобилей в салонах дилеров. Тем не менее, в профсоюзе предприятия сообщили, что на сборочно-кузовном производстве 31 мая объявлен днем простоя, а в субботы 13 и 20 мая будут введены дневные смены на сборке кузовов L52 для завода Renault в Алжире.

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Также Волжский автогигант остановит конвейеры с 24 июля по 13 августа из-за летнего корпоративного отпуска. Что касается сокращения рабочих часов, то, по предварительным данным, отечественный автопроизводитель не планирует этого делать.

Напомним, что за I квартал текущего года «АвтоВАЗ» продал 61 477 пассажирских и коммерческих автомобилей, что на 8 % превышает показатели аналогичного периода 2016 года. Непосредственно в марте 2017 года было продано 25 110 тысячи пассажирских и коммерческих автомобилей, что на 13 % превышает прошлогодний результат.

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Виталий.
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Думаю авторазорка должна решить эту проблему.
X-men
Форум ВАЗ Lada 112
| а может ступечным конец!!!!! можно ещё колодки проверить, у меня на задних оторвались накладки и была типичная проблема.
vital58
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«АвтоВАЗ» на время остановил конвейеры
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителей пресс-службы «АвтоВАЗа», плановый корпоративный отпуск никак не отразится на выполнении контрактных обязательств и наличии автомобилей в салонах дилеров. Тем не менее, в профсоюзе предприятия сообщили, что на сборочно-кузовном производстве 31 мая объявлен днем простоя, а в субботы 13 и 20 мая будут введены дневные смены на сборке кузовов L52 для завода Renault в Алжире.{{material_118754}} Также Волжский автогигант остановит конвейеры с 24 июля по 13 августа из-за летнего корпоративного отпуска. Что касается сокращения рабочих часов, то, по предварительным данным, отечественный автопроизводитель не планирует этого делать.Напомним, что за I квартал текущего года «АвтоВАЗ» продал 61 477 пассажирских и коммерческих автомобилей, что на 8 % превышает показатели аналогичного периода 2016 года. Непосредственно в марте 2017 года было продано 25 110 тысячи пассажирских и коммерческих автомобилей, что на 13 % превышает прошлогодний результат.
2017-05-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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