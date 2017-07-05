5 июля 2017, 17:38

«АвтоВАЗ» окрасит Lada 4x4 в камуфляжный цвет

На фестивале NivaFest состоится премьерный показ новой модификации внедорожника Lada 4x4 «Камуфляж». Автомобиль имеет защитную окраску кузова. Бамперы и легкосплавные диски окрашены в черный цвет.
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  «АвтоВАЗ» окрасит Lada 4x4 в камуфляжный цвет ВАЗ, FIAT Tempra «АвтоВАЗ» окрасит Lada 4x4 в камуфляжный цвет
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фото
  

В интерьере присутствуют оплетка руля из экокожи и накладки на пороги из нержавеющей стали. О юбилейном статусе напоминает логотип серии, вышитый на ковриках и нанесенный на обивку сидений.

Также юбилейную серию отличают оригинальные таблички на передних крыльях, двери багажника и на крышке перчаточного ящика. Причем на последней отображается уникальный порядковый номер автомобиля: от 0001 до 1977, что означает год начала производства модели и количество машин в ограниченной серии.

Внедорожники представлены с максимальным набором опций, который включает кондиционер, подогрев сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал. Стоимость такой 3-дверной Lada 4х4 начинается от 558 900 рублей, а 5-дверной – от 603 900 рублей.

Купить авто Lada, Фиат Темпра

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Комментарии

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Отзывы по теме
Форум FIAT Tempra
Машинка шикарная для времени её создания, у меня есть такая но сейчас распродаётся по запчастям.
Сергей
Замена передних пружин
to ToRtilLo: Мало того, что советую брать именно свои фиатовские, так еще и именно под Ваш двтгатеь! Т.к. они различаются жетскостью на авто с разными двигателями.Меня больше нет на форуме. Пожалуйста, не пишите в личку. По всем вопросам писать только на email
Гонщик
рулевая тяга
to alex1987: Если ставить то родную, так как от ВАЗ-а они не долго держаться.
Анатолий
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«АвтоВАЗ» окрасит Lada 4x4 в камуфляжный цвет
{{model_2131}}В интерьере присутствуют оплетка руля из экокожи и накладки на пороги из нержавеющей стали. О юбилейном статусе напоминает логотип серии, вышитый на ковриках и нанесенный на обивку сидений.Также юбилейную серию отличают оригинальные таблички на передних крыльях, двери багажника и на крышке перчаточного ящика. Причем на последней отображается уникальный порядковый номер автомобиля: от 0001 до 1977, что означает год начала производства модели и количество машин в ограниченной серии.Внедорожники представлены с максимальным набором опций, который включает кондиционер, подогрев сидений, электропривод и обогрев наружных зеркал. Стоимость такой 3-дверной Lada 4х4 начинается от 558 900 рублей, а 5-дверной – от 603 900 рублей.
2017-07-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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