6 июля 2017, 09:35
«АвтоВАЗ» отзывает более 2700 автомобилей Chevrolet Niva
Отзывная кампания затрагивает автомобили Chevrolet Niva, выпущенные с конвеера в период с 1 по 28 ноября 2016 года. Совместное предприятие GM-АвтоВАЗ уже опубликовало список из 2736 VIN-кодов автомобилей, чьи владельцы должны обратиться в сервисные центры за бесплатным ремонтом.
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Представители компании заявили, что владельцы неисправных транспортных средств будут оповещены персональным официальным письмом или телефонным звонком. Кроме этого, концерн предлагает автомобилистам самостоятельно проверить, попадает ли под отзыв их автомобиль, не дожидаясь официального сообщения от компании.
В официальных сервисных центрах все неисправные автомобили отремонтируют совершенно бесплатно согласно техническим рекомендациям GM-АвтоВАЗ.
Напомним, что с 17 мая 2017 года производство отечественных внедорожников было приостановлено. Причиной паузы стали проблемы с поставками комплектующих. В полную силу конвеер заработал лишь 30 мая.
Комплектации и технические характеристики
|Chevrolet Niva LE+ 1.7 MT 4x4
|Год выпуска, с
|2009
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|80
|Объем двигателя
|1690
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|полный
|Городской цикл
|14.1
|Загородный цикл
|8.8
|Смешанный цикл
|10.8
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Как говорит Медведев " денег нет, держитесь".
Гнать в шею итальянцев от Нивы !!! Пусть на себя пластик лепят ! Поставьте нормальный движок вместо фиатовской переделки, и оставьте машину в покое!!!
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