6 июля 2017, 09:35

«АвтоВАЗ» отзывает более 2700 автомобилей Chevrolet Niva

Отзывная кампания затрагивает автомобили Chevrolet Niva, выпущенные с конвеера в период с 1 по 28 ноября 2016 года. Совместное предприятие GM-АвтоВАЗ уже опубликовало список из 2736 VIN-кодов автомобилей, чьи владельцы должны обратиться в сервисные центры за бесплатным ремонтом.
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Причиной масштабного отзыва явилась неисправность топливной системы, а именно, как указала компания, негерметичность топливного бака. 4 июля на официальном сайте автопроизводителя появилось сообщение с обнародованным списком машин, которым требуется ремонт.

Представители компании заявили, что владельцы неисправных транспортных средств будут оповещены персональным официальным письмом или телефонным звонком. Кроме этого, концерн предлагает автомобилистам самостоятельно проверить, попадает ли под отзыв их автомобиль, не дожидаясь официального сообщения от компании.

В официальных сервисных центрах все неисправные автомобили отремонтируют совершенно бесплатно согласно техническим рекомендациям GM-АвтоВАЗ.

Напомним, что с 17 мая 2017 года производство отечественных внедорожников было приостановлено. Причиной паузы стали проблемы с поставками комплектующих. В полную силу конвеер заработал лишь 30 мая.

Комплектации и технические характеристики

Chevrolet Niva LE+ 1.7 MT 4x4
Год выпуска, с2009
Год выпуска, по2016
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин80
Объем двигателя1690
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл14.1
Загородный цикл8.8
Смешанный цикл10.8
ТопливоАИ-95
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Отзывы по теме
Форум Chevrolet Niva
От Шнивы просто балдею! Брал в 2013 в ноябре, полный пакет, но без кондюка (живу на севере, он тут мне ненужен) . Ну да, расход и мощность движка не айс. Ну а в остальном просто кайф. Есть еще Хундай-Солярис, но он так-по городу помотаться да для жены. Шнива же это песня просто, когда за грибами, на ...
Николай
Обновленной Chevrolet Niva отказали в госгарантии
Как говорит Медведев " денег нет, держитесь".
Олег
Chevrolet Niva II увидим через 3 года
Гнать в шею итальянцев от Нивы !!! Пусть на себя пластик лепят ! Поставьте нормальный движок вместо фиатовской переделки, и оставьте машину в покое!!!
Андрей
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«АвтоВАЗ» отзывает более 2700 автомобилей Chevrolet Niva
{{material_119324}}Причиной масштабного отзыва явилась неисправность топливной системы, а именно, как указала компания, негерметичность топливного бака. 4 июля на официальном сайте автопроизводителя появилось сообщение с обнародованным списком машин, которым требуется ремонт.Представители компании заявили, что владельцы неисправных транспортных средств будут оповещены персональным официальным письмом или телефонным звонком. Кроме этого, концерн предлагает автомобилистам самостоятельно проверить, попадает ли под отзыв их автомобиль, не дожидаясь официального сообщения от компании. В официальных сервисных центрах все неисправные автомобили отремонтируют совершенно бесплатно согласно техническим рекомендациям GM-АвтоВАЗ. Напомним, что с 17 мая 2017 года производство отечественных внедорожников было приостановлено. Причиной паузы стали проблемы с поставками комплектующих. В полную силу конвеер заработал лишь 30 мая.
2017-07-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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