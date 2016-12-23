АвтоВАЗ рассказал о новинках 2017 года

Концерн готовит к выходу lada Vesta Cross, подробности выхода второй новинки пока не оглашаются. Также предполагается обновить весь модельный ряд благодаря Х-концепции дизайна.
Средняя стоимость Vesta Cross будет на уровне в 800 тысяч рублей.
Автомобильные издания предполагают, что одной из новинок станет фейслифтинговая Granta, также изменения могут коснуться модели Kalina, построенной на такой же платформе. Второй интригующей машиной может оказаться Lada 4х4 с обновленным дизайном и характеристиками.
Ранее сообщалось, что на Тольяттинском автозаводе уже в скором времени обещают запустить в производство новый спортивный хэтчбэк Xray Sport. От стандартной версии его отличает форсированный мотор, мощность которого увеличена со 122 до 150 л.с. Спорткар оснащен также развитыми аэродинамическими бамперами и кожаным салоном.
Средняя стоимость Vesta Cross будет на уровне в 800 тысяч рублей. Автомобильные издания предполагают, что одной из новинок станет фейслифтинговая Granta, также изменения могут коснуться модели Kalina, построенной на такой же платформе. Второй интригующей машиной может оказаться Lada 4х4 с обновленным дизайном и характеристиками. Ранее сообщалось, что на Тольяттинском автозаводе уже в скором времени обещают запустить в производство новый спортивный хэтчбэк Xray Sport. От стандартной версии его отличает форсированный мотор, мощность которого увеличена со 122 до 150 л.с. Спорткар оснащен также развитыми аэродинамическими бамперами и кожаным салоном.
В избранное