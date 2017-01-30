«АвтоВАЗ» собирает команду для обновления Lada 4x4
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Автопроизводитель выступил с официальным разъяснением по поводу создания нового поколения Lada 4x4 из-за большого количества слухов относительно проекта. Сейчас изучаются оптимальные варианты платформы для этого автомобиля.
«Рассматривается возможность с архитектурой поперечного силового агрегата, что является глобальной тенденцией в сегменте 4x4/SUV с двигателями мощностью до 200 л.с.», - цитирует сообщение представителей «АвтоВАЗа» «Российская газета».
В компании также рассказали о формировании специальной команды инженеров, в задачи которой входит развитие проекта Lada 4x4 NG в тесной кооперации со специалистами альянса Renault-Nissan.
Ранее директор по дизайну АвтоВАЗа Стив Маттин подтвердил, что идет работа над новой Lada 4x4. По его словам, сейчас важно найти баланс между внешним обликом существующего 4x4 и внедрением новой ДНК, чтобы потребители узнавали в новом автомобиле прежние черты.
Отметим, что в конце прошлого года возобновилось производство пикапов на базе Lada 4x4. В год планируется выпускать до 2 000 автомобилей ВАЗ-2329. Ранее объем выпуска таких машин не превышал 600 ед. Кроме того, сообщалось, что новые версии внедорожника представят в 2017 году.
Полноприводная Lada производится с 1977 года, до сих пор она является одним из самых востребованных внедорожников в России. За это время автомобиль претерпел лишь незначительное изменение дизайна.
Цена на трехдверку Lada 4x4 начинается от 465 700 рублей, за пятидверку - от 509 700 рублей. В ноябре список версий пополнился двумя новыми - Black Edition и Orange Edition.
На вкус и цвет.... Может Гешан ездит только по асфальту и возит только свою задницу и изредко еще какую нибудь телку, то ему конечно такой авто не нужен.А у меня уже почти 10 лет. Не разу не подвела и за все время только положительные эмоции. Что на рыбалке, что в лесу за грибами, что в походе. Не в ...
«АвтоВАЗ» собирает команду для обновления Lada 4x4
«Рассматривается возможность с архитектурой поперечного силового агрегата, что является глобальной тенденцией в сегменте 4x4/SUV с двигателями мощностью до 200 л.с.», - цитирует сообщение представителей «АвтоВАЗа» «Российская газета». В компании также рассказали о формировании специальной команды инженеров, в задачи которой входит развитие проекта Lada 4x4 NG в тесной кооперации со специалистами альянса Renault-Nissan. Ранее директор по дизайну АвтоВАЗа Стив Маттин подтвердил, что идет работа над новой Lada 4x4. По его словам, сейчас важно найти баланс между внешним обликом существующего 4x4 и внедрением новой ДНК, чтобы потребители узнавали в новом автомобиле прежние черты. Отметим, что в конце прошлого года возобновилось производство пикапов на базе Lada 4x4. В год планируется выпускать до 2 000 автомобилей ВАЗ-2329. Ранее объем выпуска таких машин не превышал 600 ед. Кроме того, сообщалось, что новые версии внедорожника представят в 2017 году. Полноприводная Lada производится с 1977 года, до сих пор она является одним из самых востребованных внедорожников в России. За это время автомобиль претерпел лишь незначительное изменение дизайна.Цена на трехдверку Lada 4x4 начинается от 465 700 рублей, за пятидверку - от 509 700 рублей. В ноябре список версий пополнился двумя новыми - Black Edition и Orange Edition.
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