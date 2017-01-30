30 января 2017, 15:29

«АвтоВАЗ» собирает команду для обновления Lada 4x4

Автопроизводитель выступил с официальным разъяснением по поводу создания нового поколения Lada 4x4 из-за большого количества слухов относительно проекта. Сейчас изучаются оптимальные варианты платформы для этого автомобиля.
«Рассматривается возможность с архитектурой поперечного силового агрегата, что является глобальной тенденцией в сегменте 4x4/SUV с двигателями мощностью до 200 л.с.», - цитирует сообщение представителей «АвтоВАЗа» «Российская газета».
 
В компании также рассказали о формировании специальной команды инженеров, в задачи которой входит развитие проекта Lada 4x4 NG в тесной кооперации со специалистами альянса Renault-Nissan.
 
Ранее директор по дизайну АвтоВАЗа Стив Маттин подтвердил, что идет работа над новой Lada 4x4. По его словам, сейчас важно найти баланс между внешним обликом существующего 4x4 и внедрением новой ДНК, чтобы потребители узнавали в новом автомобиле прежние черты.
 
Отметим, что в конце прошлого года возобновилось производство пикапов на базе Lada 4x4. В год планируется выпускать до 2 000 автомобилей ВАЗ-2329. Ранее объем выпуска таких машин не превышал 600 ед. Кроме того, сообщалось, что новые версии внедорожника представят в 2017 году.
 
Полноприводная Lada производится с 1977 года, до сих пор она является одним из самых востребованных внедорожников в России. За это время автомобиль претерпел лишь незначительное изменение дизайна.
Цена на трехдверку Lada 4x4 начинается от 465 700 рублей, за пятидверку - от 509 700 рублей. В ноябре список версий пополнился двумя новыми - Black Edition и Orange Edition.
Купить авто Lada

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум ВАЗ 2120 Надежда
На вкус и цвет.... Может Гешан ездит только по асфальту и возит только свою задницу и изредко еще какую нибудь телку, то ему конечно такой авто не нужен.А у меня уже почти 10 лет. Не разу не подвела и за все время только положительные эмоции. Что на рыбалке, что в лесу за грибами, что в походе. Не в ...
Виталий.
Форум ВАЗ 1111 Ока
Думаю авторазорка должна решить эту проблему.
X-men
Форум ВАЗ Lada 112
| а может ступечным конец!!!!! можно ещё колодки проверить, у меня на задних оторвались накладки и была типичная проблема.
vital58
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква ВАЗ Автомудрость ВАЗ АвтоПитер ВАЗ Дизайн и тюнинг ВАЗ Новинки и концепт кары ВАЗ Новости и акции автосалонов ВАЗ Автосалоны и дилеры марки ВАЗ Аренда и прокат авто марки ВАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки ВАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки ВАЗ
Главные материалы
Тест-драйв Hyundai Grand Santa Fe: семейный дальнобойщик
Дилеры бьют по кризису сервис-центрами
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 22 модели
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
Citroen Jumper и еще 12 моделей
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
«АвтоВАЗ» собирает команду для обновления Lada 4x4
«Рассматривается возможность с архитектурой поперечного силового агрегата, что является глобальной тенденцией в сегменте 4x4/SUV с двигателями мощностью до 200 л.с.», - цитирует сообщение представителей «АвтоВАЗа» «Российская газета». В компании также рассказали о формировании специальной команды инженеров, в задачи которой входит развитие проекта Lada 4x4 NG в тесной кооперации со специалистами альянса Renault-Nissan. Ранее директор по дизайну АвтоВАЗа Стив Маттин подтвердил, что идет работа над новой Lada 4x4. По его словам, сейчас важно найти баланс между внешним обликом существующего 4x4 и внедрением новой ДНК, чтобы потребители узнавали в новом автомобиле прежние черты. Отметим, что в конце прошлого года возобновилось производство пикапов на базе Lada 4x4. В год планируется выпускать до 2 000 автомобилей ВАЗ-2329. Ранее объем выпуска таких машин не превышал 600 ед. Кроме того, сообщалось, что новые версии внедорожника представят в 2017 году. Полноприводная Lada производится с 1977 года, до сих пор она является одним из самых востребованных внедорожников в России. За это время автомобиль претерпел лишь незначительное изменение дизайна.Цена на трехдверку Lada 4x4 начинается от 465 700 рублей, за пятидверку - от 509 700 рублей. В ноябре список версий пополнился двумя новыми - Black Edition и Orange Edition.
2017-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG