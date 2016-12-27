АвтоВАЗ создал битопливную версию Lada 4х4

Официальная версия 5-дверного внедорожника состоится в будущем году. Автомобиль получит 90-литровый баллон для сжиженного газа, который расположится в багажнике.
Модель будет работать как на бензине, так и на газе. При этом нововведение отразится на динамических качествах модели. Внедорожник уже не сможет разгоняться до 173 км/ч - только до 123 км/ч.
По слова представителя компании, при полной заправке обоими видами топлива Lada 4х4 сможет проехать 1 000 км. На трассе машина будет тратить 7,5 литров топлива на 100 км пути, по городу - 11 кубометров газа.
На сегодняшний день российским автолюбителям доступны два варианта Lada A 4x4 – 5-дверная и 3-дверная. Для обоих модификаций предоставляется комплектация Urban.
А как тем кто живёт на ул. Кржижановского д.11,13 и тд. перед их домами на расстоянии 50 метров будет находиться "труба" с вредными выбросами. Государство в лице комитета СПб так печётся о здоровье граждан в спальном массиве, почему изменили первоначальную трассу вдоль железной дороги и протянули вдоль ...
Модель будет работать как на бензине, так и на газе. При этом нововведение отразится на динамических качествах модели. Внедорожник уже не сможет разгоняться до 173 км/ч - только до 123 км/ч. По слова представителя компании, при полной заправке обоими видами топлива Lada 4х4 сможет проехать 1 000 км. На трассе машина будет тратить 7,5 литров топлива на 100 км пути, по городу - 11 кубометров газа. На сегодняшний день российским автолюбителям доступны два варианта Lada A 4x4 – 5-дверная и 3-дверная. Для обоих модификаций предоставляется комплектация Urban.
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