«АвтоВАЗ» вдвое увеличит экспорт

Российский автопроизводитель рассчитывает в этом году увеличить объем экспорта автомобилей Lada как минимум на 50 %. Похожие планы компания озвучивала и в прошлом году, но они не реализовались.
По словам вице-президента компании по продажам и маркетингу Яна Птачека, за прошедший период 2016 года удалось экспортировать 20 000 моделей, в 2015 - 30 000 ед. транспорта, а в 2014 году и вовсе 51 700 машин.
На 2016 год возлагались надежды в перевозке не менее 50 000 ед. товара, однако результаты оказались далеки от ожиданий.
В качестве основного рынка сбыта в «АвтоВАЗ» видят страны СНГ и другие потенциально объемные рынки на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Африке, Латинской Америке и некоторых странах Европы. В частности, известно, что скоро начнется продажа модели Lada Vesta в Германии, а сам «АвтоВАЗ» начал тесное сотрудничество с Казахстаном.
На вкус и цвет.... Может Гешан ездит только по асфальту и возит только свою задницу и изредко еще какую нибудь телку, то ему конечно такой авто не нужен.А у меня уже почти 10 лет. Не разу не подвела и за все время только положительные эмоции. Что на рыбалке, что в лесу за грибами, что в походе. Не в ...
По словам вице-президента компании по продажам и маркетингу Яна Птачека, за прошедший период 2016 года удалось экспортировать 20 000 моделей, в 2015 - 30 000 ед. транспорта, а в 2014 году и вовсе 51 700 машин. На 2016 год возлагались надежды в перевозке не менее 50 000 ед. товара, однако результаты оказались далеки от ожиданий. В качестве основного рынка сбыта в «АвтоВАЗ» видят страны СНГ и другие потенциально объемные рынки на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Африке, Латинской Америке и некоторых странах Европы. В частности, известно, что скоро начнется продажа модели Lada Vesta в Германии, а сам «АвтоВАЗ» начал тесное сотрудничество с Казахстаном.
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