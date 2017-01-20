20 января 2017, 09:20

«АвтоВАЗ» вдвое увеличит экспорт

Российский автопроизводитель рассчитывает в этом году увеличить объем экспорта автомобилей Lada как минимум на 50 %. Похожие планы компания озвучивала и в прошлом году, но они не реализовались.
По словам вице-президента компании по продажам и маркетингу Яна Птачека, за прошедший период 2016 года удалось экспортировать 20 000 моделей, в 2015 - 30 000 ед. транспорта, а в 2014 году и вовсе 51 700 машин. 
На 2016 год возлагались надежды в перевозке не менее 50 000 ед. товара, однако результаты оказались далеки от ожиданий.
 
В качестве основного рынка сбыта в «АвтоВАЗ» видят страны СНГ и другие потенциально объемные рынки на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Африке, Латинской Америке и некоторых странах Европы. В частности, известно, что скоро начнется продажа модели Lada Vesta в Германии, а сам «АвтоВАЗ» начал тесное сотрудничество с Казахстаном.
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Форум ВАЗ 2120 Надежда
На вкус и цвет.... Может Гешан ездит только по асфальту и возит только свою задницу и изредко еще какую нибудь телку, то ему конечно такой авто не нужен.А у меня уже почти 10 лет. Не разу не подвела и за все время только положительные эмоции. Что на рыбалке, что в лесу за грибами, что в походе. Не в ...
Виталий.
Форум ВАЗ 1111 Ока
Думаю авторазорка должна решить эту проблему.
X-men
Форум ВАЗ Lada 112
| а может ступечным конец!!!!! можно ещё колодки проверить, у меня на задних оторвались накладки и была типичная проблема.
vital58
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«АвтоВАЗ» вдвое увеличит экспорт
По словам вице-президента компании по продажам и маркетингу Яна Птачека, за прошедший период 2016 года удалось экспортировать 20 000 моделей, в 2015 - 30 000 ед. транспорта, а в 2014 году и вовсе 51 700 машин. На 2016 год возлагались надежды в перевозке не менее 50 000 ед. товара, однако результаты оказались далеки от ожиданий. В качестве основного рынка сбыта в «АвтоВАЗ» видят страны СНГ и другие потенциально объемные рынки на Ближнем Востоке, в Центральной Азии, Африке, Латинской Америке и некоторых странах Европы. В частности, известно, что скоро начнется продажа модели Lada Vesta в Германии, а сам «АвтоВАЗ» начал тесное сотрудничество с Казахстаном.
2017-01-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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