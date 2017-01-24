«АвтоВАЗ» выпустит машины для автошкол

Компания намерена выпускать LADA Granta и Kalina, оборудованные для обучения вождению. Разработка данных моделей завершена и была одобрена некоторыми автошколами.
Главным отличием станет дополнительное оснащение машин. Например, зеркало заднего вида, дублирующие педали, а также знаки о том, что транспортное средство является учебным.
Автомобили будут доступны в кузовах седан, лифтбек, хэтчбек, и универсал. Под капотом установят 1,6-литровый агрегат, генерирующий 87 или 98 л.с. Что касается трансмиссии, то автошколы смогут выбирать между механической и 4-скоростной автоматической коробкой передач.
На вкус и цвет.... Может Гешан ездит только по асфальту и возит только свою задницу и изредко еще какую нибудь телку, то ему конечно такой авто не нужен.А у меня уже почти 10 лет. Не разу не подвела и за все время только положительные эмоции. Что на рыбалке, что в лесу за грибами, что в походе. Не в ...
Главным отличием станет дополнительное оснащение машин. Например, зеркало заднего вида, дублирующие педали, а также знаки о том, что транспортное средство является учебным. Автомобили будут доступны в кузовах седан, лифтбек, хэтчбек, и универсал. Под капотом установят 1,6-литровый агрегат, генерирующий 87 или 98 л.с. Что касается трансмиссии, то автошколы смогут выбирать между механической и 4-скоростной автоматической коробкой передач.
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