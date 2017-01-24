24 января 2017, 10:49

«АвтоВАЗ» выпустит машины для автошкол

Компания намерена выпускать LADA Granta и Kalina, оборудованные для обучения вождению. Разработка данных моделей завершена и была одобрена некоторыми автошколами.
Главным отличием станет дополнительное оснащение машин. Например, зеркало заднего вида, дублирующие педали, а также знаки о том, что транспортное средство является учебным.
 
Автомобили будут доступны в кузовах седан, лифтбек, хэтчбек, и универсал. Под капотом установят 1,6-литровый агрегат, генерирующий 87 или 98 л.с. Что касается трансмиссии, то автошколы смогут выбирать между механической и 4-скоростной автоматической коробкой передач.
Новости Lada

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Думаю авторазорка должна решить эту проблему.
X-men
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| а может ступечным конец!!!!! можно ещё колодки проверить, у меня на задних оторвались накладки и была типичная проблема.
vital58
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«АвтоВАЗ» выпустит машины для автошкол
Главным отличием станет дополнительное оснащение машин. Например, зеркало заднего вида, дублирующие педали, а также знаки о том, что транспортное средство является учебным. Автомобили будут доступны в кузовах седан, лифтбек, хэтчбек, и универсал. Под капотом установят 1,6-литровый агрегат, генерирующий 87 или 98 л.с. Что касается трансмиссии, то автошколы смогут выбирать между механической и 4-скоростной автоматической коробкой передач.
2017-01-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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