«АвтоВАЗ» выпустит спецверсию «Нивы» к 40-летию модели
Вконтакте
Facebook
Данных о том, чем внедорожник будет отличаться от обычной версии, пока нет, как нет и информации о ценах на юбилейную модель. Предполагается, что серию назовут Lada 4x4 40 Anniversary.
По последним данным, «АвтоВАЗ» изучает оптимальные варианты платформы для Lada 4x4 нового поколения. В компании ранее заявляли, что не исключают вариант с архитектурой поперечного силового агрегата.
Одновременно сообщалось, что для разработки новинки создана специальная команда инженеров, в задачи которой входит «развитие проекта новой 4x4 в тесной кооперации со специалистами Альянса Renault-Nissan».
На сегодняшний день Lada 4x4 предлагается на рынке в виде трех- и пятидверок, с 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 83 л.с. и 5-ступенчатой «механикой». Цены на самый бюджетный трехдверный вариант начинаются от 475 900 рублей.
Читаю и смеюсь над вашими отзывами...воняет бензином, сиденья сломались, раздатка не регулируется и воет, печка орет...это как надо не уважать себя, чтобы отдать автоВАЗу свои кровно заработанные деньги за консервную банку прошлого века и взамен получить геморрой.
| Нива тем и ценна что у неё привод на четыре колеса. А так какой это будет внедорожник? Если бы сделали отключаемым один мост это другое дело да ещё блокировку дифференциала и цены бы ей не было.
Задний привод и блокировка дифференциала - все что нужно простому дачнику, да и зимой не застрянешь!!!
И ...
«АвтоВАЗ» выпустит спецверсию «Нивы» к 40-летию модели
По последним данным, «АвтоВАЗ» изучает оптимальные варианты платформы для Lada 4x4 нового поколения. В компании ранее заявляли, что не исключают вариант с архитектурой поперечного силового агрегата. Одновременно сообщалось, что для разработки новинки создана специальная команда инженеров, в задачи которой входит «развитие проекта новой 4x4 в тесной кооперации со специалистами Альянса Renault-Nissan». На сегодняшний день Lada 4x4 предлагается на рынке в виде трех- и пятидверок, с 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 83 л.с. и 5-ступенчатой «механикой». Цены на самый бюджетный трехдверный вариант начинаются от 475 900 рублей.
В избранное