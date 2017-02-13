13 февраля 2017, 15:57

«АвтоВАЗ» выпустит спецверсию «Нивы» к 40-летию модели

Данных о том, чем внедорожник будет отличаться от обычной версии, пока нет, как нет и информации о ценах на юбилейную модель. Предполагается, что серию назовут Lada 4x4 40 Anniversary.
По последним данным, «АвтоВАЗ» изучает оптимальные варианты платформы для Lada 4x4 нового поколения. В компании ранее заявляли, что не исключают вариант с архитектурой поперечного силового агрегата.
 
Одновременно сообщалось, что для разработки новинки создана специальная команда инженеров, в задачи которой входит «развитие проекта новой 4x4 в тесной кооперации со специалистами Альянса Renault-Nissan».
 
На сегодняшний день Lada 4x4 предлагается на рынке в виде трех- и пятидверок, с 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 83 л.с. и 5-ступенчатой «механикой». Цены на самый бюджетный трехдверный вариант начинаются от 475 900 рублей.

Комплектации и технические характеристики

ВАЗ Нива 4х4 (2121) Стандарт 1.7 МТ 4х4
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест3/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин83
Объем двигателя1690
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая
Приводполный
Городской цикл11.2
Загородный цикл8.3
Смешанный цикл9.7
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Lada Нива 2121

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Читаю и смеюсь над вашими отзывами...воняет бензином, сиденья сломались, раздатка не регулируется и воет, печка орет...это как надо не уважать себя, чтобы отдать автоВАЗу свои кровно заработанные деньги за консервную банку прошлого века и взамен получить геморрой.
Юрий
Lada 4х4 без полного привода
| Нива тем и ценна что у неё привод на четыре колеса. А так какой это будет внедорожник? Если бы сделали отключаемым один мост это другое дело да ещё блокировку дифференциала и цены бы ей не было. Задний привод и блокировка дифференциала - все что нужно простому дачнику, да и зимой не застрянешь!!! И ...
Виктор
«АвтоВАЗ» добавит опций внедорожнику 4x4 Urban
иии.... прощай проект в таком случае...
Saimaa
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква ВАЗ Автомудрость ВАЗ АвтоПитер ВАЗ Дизайн и тюнинг ВАЗ Новинки и концепт кары ВАЗ Новости и акции автосалонов ВАЗ Автосалоны и дилеры марки ВАЗ Аренда и прокат авто марки ВАЗ Автоклубы и форумы автозавчастей марки ВАЗ Автосервисы и магазины автозапчастей марки ВАЗ
Главные материалы
Тест-драйв Mercedes-Benz E200: под зимними облаками
Что будет с рынком с приходом ЭРА-Глонасс?
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Продажа ВАЗ Нива 4х4 (2121)
Купить ВАЗ 2121 (4x4) 2006 в Москве
204 000 Р
Купить ВАЗ 2121 (4x4) 2009 в Москве
219 000 Р
Купить ВАЗ 2121 (4x4) 2009 в Москве
209 000 Р
Купить ВАЗ 2121 2016 в Москве
450 000 Р
Купить ВАЗ 2121 (4x4) 2017 в Москве
507 900 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 24 модели
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 25 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 81 модель
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Нива 4х4 (2121)
«АвтоВАЗ» выпустит спецверсию «Нивы» к 40-летию модели
По последним данным, «АвтоВАЗ» изучает оптимальные варианты платформы для Lada 4x4 нового поколения. В компании ранее заявляли, что не исключают вариант с архитектурой поперечного силового агрегата. Одновременно сообщалось, что для разработки новинки создана специальная команда инженеров, в задачи которой входит «развитие проекта новой 4x4 в тесной кооперации со специалистами Альянса Renault-Nissan». На сегодняшний день Lada 4x4 предлагается на рынке в виде трех- и пятидверок, с 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 83 л.с. и 5-ступенчатой «механикой». Цены на самый бюджетный трехдверный вариант начинаются от 475 900 рублей.
2017-02-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG