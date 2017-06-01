1 июня 2017, 08:45
Багажник Lada Kalina и Granta откроется спецкнопкой
«АвтоВАЗ» обещает реализовать новые функции в Lada Kalina и Granta, за счет чего водить модели станет комфортнее и безопаснее. Кроме того, компания пересмотрит цены на указанные модели.
Так, в базовой версии Standard у обеих моделей появилась кнопка отпирания багажника из салона. Кроме этого, на всех Granta и Kalina, укомплектованных аудио- или мультимедиасистемой, реализована функция автоматического отключения при выключении зажигания. Также обновленные автомобили теперь имеют бесцветные рассеиватели указателей поворота.
Комплектация Comfort Kalina получила функцию задержки выключения света фар на парковке и обогрев наружных зеркал в дополнение к электрорегулировке. Для комплектации Luxe с пакетом Navi у этой модели стала доступна система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, которая в настоящее время уже применяется на всех экземплярах Vesta и XRAY.
Также стоит упомянуть, что Granta в комплектации Comfort получила обогреваемые наружные зеркала, оснащенные электроприводом. Помимо этого, в топ-версии Luxe данной модели стал доступен 8-клапанный мотор мощностью 87 л.с. – ранее для этих комплектаций предлагался только 16-клапанный силовой агрегат мощностью 106 л.с. Автомобиль с 8-клапанным мотором на 16 000 рублей дешевле, сообщает автопроизводитель.
В комплектации Luxe появилась более удобная панель приборов с электронным управлением климат-контролем. Ранее такая функция была доступна только для семейства Kalina.
Комплектации и технические характеристики
|ВАЗ Kalina Cross Норма 1.6 МТ
|ВАЗ Kalina Cross Норма 1.6 МТ
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|Кузов
|универсал
|универсал
|Количество дверей/мест
|5/5
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|106
|106
|Объем двигателя
|1596
|1596
|Тип трансмисии
|Механическая 5-ступенчатая
|Механическая 5-ступенчатая
|Привод
|передний
|передний
|Городской цикл
|9.0
|9.0
|Загородный цикл
|5.8
|5.8
|Смешанный цикл
|7.0
|7.0
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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За восемь месяцев эксплуатации и пробег в 13500 км. кроме ТО1 ничего не делал. Вопросов по Калине нет. Разве что жестковата подвеска на лежачих полицейских, да зарылась на песчаном берегу Чёрного моря. А так вполне надёжная рабочая лошадка для своей категории машин.
Ой калина, ой малина...)
универсал повышенной проходимости
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