1 июня 2017, 08:45

Багажник Lada Kalina и Granta откроется спецкнопкой

«АвтоВАЗ» обещает реализовать новые функции в Lada Kalina и Granta, за счет чего водить модели станет комфортнее и безопаснее. Кроме того, компания пересмотрит цены на указанные модели.
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Так, в базовой версии Standard у обеих моделей появилась кнопка отпирания багажника из салона. Кроме этого, на всех Granta и Kalina, укомплектованных аудио- или мультимедиасистемой, реализована функция автоматического отключения при выключении зажигания. Также обновленные автомобили теперь имеют бесцветные рассеиватели указателей поворота.
 
Комплектация Comfort Kalina получила функцию задержки выключения света фар на парковке и обогрев наружных зеркал в дополнение к электрорегулировке. Для комплектации Luxe с пакетом Navi у этой модели стала доступна система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, которая в настоящее время уже применяется на всех экземплярах Vesta и XRAY.
 
Также стоит упомянуть, что Granta в комплектации Comfort получила обогреваемые наружные зеркала, оснащенные электроприводом. Помимо этого, в топ-версии Luxe данной модели стал доступен 8-клапанный мотор мощностью 87 л.с. – ранее для этих комплектаций предлагался только 16-клапанный силовой агрегат мощностью 106 л.с. Автомобиль с 8-клапанным мотором на 16 000 рублей дешевле, сообщает автопроизводитель.
 
В комплектации Luxe появилась более удобная панель приборов с электронным управлением климат-контролем. Ранее такая функция была доступна только для семейства Kalina.

Комплектации и технические характеристики

ВАЗ Kalina Cross Норма 1.6 МТВАЗ Kalina Cross Норма 1.6 МТ
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2016 2016
Кузовуниверсал универсал
Количество дверей/мест5/5 5/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин106 106
Объем двигателя1596 1596
Тип трансмисииМеханическая 5-ступенчатая Механическая 5-ступенчатая
Приводпередний передний
Городской цикл9.0 9.0
Загородный цикл5.8 5.8
Смешанный цикл7.0 7.0
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Отзывы по теме
Форум ВАЗ Kalina Cross
За восемь месяцев эксплуатации и пробег в 13500 км. кроме ТО1 ничего не делал. Вопросов по Калине нет. Разве что жестковата подвеска на лежачих полицейских, да зарылась на песчаном берегу Чёрного моря. А так вполне надёжная рабочая лошадка для своей категории машин.
Виталий
«Калину» собирают уже 10 лет
Ой калина, ой малина...)
petka
Lada Kalina Cross получила новую версию
универсал повышенной проходимости
Павел
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Багажник Lada Kalina и Granta откроется спецкнопкой
Так, в базовой версии Standard у обеих моделей появилась кнопка отпирания багажника из салона. Кроме этого, на всех Granta и Kalina, укомплектованных аудио- или мультимедиасистемой, реализована функция автоматического отключения при выключении зажигания. Также обновленные автомобили теперь имеют бесцветные рассеиватели указателей поворота. Комплектация Comfort Kalina получила функцию задержки выключения света фар на парковке и обогрев наружных зеркал в дополнение к электрорегулировке. Для комплектации Luxe с пакетом Navi у этой модели стала доступна система экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, которая в настоящее время уже применяется на всех экземплярах Vesta и XRAY. Также стоит упомянуть, что Granta в комплектации Comfort получила обогреваемые наружные зеркала, оснащенные электроприводом. Помимо этого, в топ-версии Luxe данной модели стал доступен 8-клапанный мотор мощностью 87 л.с. – ранее для этих комплектаций предлагался только 16-клапанный силовой агрегат мощностью 106 л.с. Автомобиль с 8-клапанным мотором на 16 000 рублей дешевле, сообщает автопроизводитель. В комплектации Luxe появилась более удобная панель приборов с электронным управлением климат-контролем. Ранее такая функция была доступна только для семейства Kalina.
2017-06-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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