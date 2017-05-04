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4 мая 2017, 16:25
Baojun 510 лидирует по продажам в Китае
По результатам апрельских продаж в Поднебесной самой популярной легковой машиной назван компактный паркетник Baojun 510, продажи которого начались несколько месяцев назад.
Китайские информагентства отмечают, что в апреле бренд, который является совместным для производителей SAIC и GM, сумел продать около 20 000 экземпляров Baojun 510. Это на 3 600 ед. больше, чем в марте. Общие цифры апрельских продаж молодого китайского бренда на домашнем авторынке составляют 60 000 автомобилей.
Отметим, что SAIC и General Motors начали продажи нового компактного внедорожника Baojun 510 в Китае в феврале этого года. Цена автомобиля начинается от 54 800 юаней – примерно 460 000 рублей, а топовая версия оценена в 69 800 юаней – порядка 585 000 рублей.
Кроссовер оснащен 1,5-литровым бензиновым агрегатом, который имеет отдачу 112 л.с. С ним работает 6-диапазонная «механика», подразумевается передний привод.
Новинка получила следующие габариты: длина - 4 220 мм, ширина - 1 740 мм, высота - 1 625 мм. Размер колесной базы составляет 2 550 мм.
В базе автомобиль имеет ДХО на Led-элементах, бесключевой запуск мотора, информационно-развлекательный комплекс с 8-дюймовым сенсорным экраном, ESC, камеру заднего вида и климат-контроль.
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28.04.2017, 10:59
Проезд по выделенкам могут сделать свободным
28.04.2017, 09:34
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Комментарии пользователей
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Блин, в Инкоме машину забронировал. Поеду на выходные. А тут читаю что пишут, и уже сомневаться начинаю.На что внимание в договоре обратить? Как вообще так цена поднялась и не заметили?Переживаю уже!!!!
| Кому: Akrobat Akrobat, не согласен с вами, Росинкор нормальная компания, хоть и маленькая. Мы там страхуем не только авто, но даже свою фирму. За время сотрудничества еще ни одной претензии не было.
бесценный убийца - это что то новое.
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