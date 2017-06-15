15 июня 2017, 19:51
BASF определила будущие популярные цвета
Специалисты компании BASF составили палитру кузовных оттенков, которые будут пользоваться популярностью ближайшие 5 лет. Одним из трендов эксперты назвали переход к теплым и бежевым оттенкам.
Как говорят в BASF, такая тенденция обусловлена «возрастающим вниманием к красоте человеческого тела и другим аналоговым объектам». Помимо этого, в ближайшее время популярными могут стать желто-зеленые и легкие кирпичные оттенки с красным отливом. Такие цвета особенно приглянутся жителям Европы, Ближнего Востока и Африки.
А вот в Северной Америке популярным цветом должен стать очень темный синий. Также в тренде останутся классические варианты белого, черного и серого цветов, которые более выгодны для продажи машины на вторичном рынке. Азиатско-Тихоокеанский регион будет интересоваться жемчужно-белыми и красными машинами.
А вот в Северной Америке популярным цветом должен стать очень темный синий. Также в тренде останутся классические варианты белого, черного и серого цветов, которые более выгодны для продажи машины на вторичном рынке. Азиатско-Тихоокеанский регион будет интересоваться жемчужно-белыми и красными машинами.
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