19 января 2017, 20:02

Байкеры помогут больным детям добраться до красочного шоу

Самый известный в стране мотоклуб «Ночные волки» намерен в очередной раз помочь детям с ограниченными возможностями из Великого Новгорода посетить Москву, где пройдет праздник одной из самых необычных Ёлок, которые там проводятся.
Байкеры помогут больным детям добраться до красочного шоу
Действо состоится уже в ближайшие выходные. Каждый раз в рамках шоу показывается новая история, новое представление с участием каскадёров, артистов, с большим количеством спецэффектов, лазерной и пиротехнической анимацией.
 
По словам Андрея Добрякова, байкера мотоклуба «Ночные волки», «любая дальняя поездка для таких осоенных ребят — само по себе чудо. Видеть, как глаза горят у деток и их родителей — лучше этого нет».
 
На уик-енд в Первопрестольную поедут 20 детей в возрасте от 12 до 17 лет: из Великого Новгорода, Окуловки, Демянского и Поддорского районов, Шимского и Маловишерского, а также из Холма. Естественно, детишки отправятся в столицу не одни – их буду сопровождать 10 взрослых. 

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Байкеры помогут больным детям добраться до красочного шоу
Действо состоится уже в ближайшие выходные. Каждый раз в рамках шоу показывается новая история, новое представление с участием каскадёров, артистов, с большим количеством спецэффектов, лазерной и пиротехнической анимацией.  По словам Андрея Добрякова, байкера мотоклуба «Ночные волки», «любая дальняя поездка для таких осоенных ребят — само по себе чудо. Видеть, как глаза горят у деток и их родителей — лучше этого нет».  На уик-енд в Первопрестольную поедут 20 детей в возрасте от 12 до 17 лет: из Великого Новгорода, Окуловки, Демянского и Поддорского районов, Шимского и Маловишерского, а также из Холма. Естественно, детишки отправятся в столицу не одни – их буду сопровождать 10 взрослых. 
2017-01-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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