19 июня 2017, 19:42

Базу Ford Transit задействуют под электромобили

Шасси применяющегося в коммерческих перевозках автомобиля применят для производства полностью электрического развозного фургона StreetScooter Work XL. Правда, тираж его ограничен.
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К разработке имеют отношение немецкое подразделение Ford и дочернее предприятие Deutsche Post, компания StreetScooter GmbH. Ожидается, что партия 2 500 ед. транспортных средств создаст предпосылки для позиционирования объединенной компании как крупнейшего европейского производителя среднетоннажного грузового транспорта с электроприводом.
 
Производство электрических фургонов StreetScooter Work XL начнется в июле этого года. Дебютные экземпляры пойдут н службу немецкой почте до конца 2018 года, ведь электромобили предназначены для городской среды. Они не загрязняют воздух и не создают лишний трафик.
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Добавим также, что применение электрофургонов – одна из мер по сохранению экологической обстановки в Германии для ее последующего улучшения. На днях стало известно, что в Мюнхене планируют ввести запрет на использование дизельных автомобилей ради сохранения экологической обстановки. С инициативой выступили чиновники Баварии, где выбросы СО2 – одни из самых высоких в Германии.
 
В первое время послабления дадут только автобусам, такси и автомобилям с дизельными моторами, которые соответствуют экологическому стандарту «Евро-6». Остальным придется пересаживаться на другие транспортные средства.
 
Немецкие автопроизводители, как сообщалось ранее, не в восторге от такой инициативы.

Комплектации и технические характеристики

Ford Transit 2.2 МТ
Год выпуска, с2014
Год выпуска, по2015
Кузовфургон
Количество дверей/мест5/3
Тип двигателядизельный
Мощность, л.с./ об/мин125
Объем двигателя2198
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл7.3
Загородный цикл5.9
Смешанный цикл6.4
ТопливоДТ
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Базу Ford Transit задействуют под электромобили
К разработке имеют отношение немецкое подразделение Ford и дочернее предприятие Deutsche Post, компания StreetScooter GmbH. Ожидается, что партия 2 500 ед. транспортных средств создаст предпосылки для позиционирования объединенной компании как крупнейшего европейского производителя среднетоннажного грузового транспорта с электроприводом. Производство электрических фургонов StreetScooter Work XL начнется в июле этого года. Дебютные экземпляры пойдут н службу немецкой почте до конца 2018 года, ведь электромобили предназначены для городской среды. Они не загрязняют воздух и не создают лишний трафик.{{material_119699}}Предполагается, что проект будет иметь продолжение не только в Германии, но и в соседних государствах.Добавим также, что применение электрофургонов – одна из мер по сохранению экологической обстановки в Германии для ее последующего улучшения. На днях стало известно, что в Мюнхене планируют ввести запрет на использование дизельных автомобилей ради сохранения экологической обстановки. С инициативой выступили чиновники Баварии, где выбросы СО2 – одни из самых высоких в Германии. В первое время послабления дадут только автобусам, такси и автомобилям с дизельными моторами, которые соответствуют экологическому стандарту «Евро-6». Остальным придется пересаживаться на другие транспортные средства. Немецкие автопроизводители, как сообщалось ранее, не в восторге от такой инициативы.
2017-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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