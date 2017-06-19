19 июня 2017, 19:42
Базу Ford Transit задействуют под электромобили
Шасси применяющегося в коммерческих перевозках автомобиля применят для производства полностью электрического развозного фургона StreetScooter Work XL. Правда, тираж его ограничен.
К разработке имеют отношение немецкое подразделение Ford и дочернее предприятие Deutsche Post, компания StreetScooter GmbH. Ожидается, что партия 2 500 ед. транспортных средств создаст предпосылки для позиционирования объединенной компании как крупнейшего европейского производителя среднетоннажного грузового транспорта с электроприводом.
Производство электрических фургонов StreetScooter Work XL начнется в июле этого года. Дебютные экземпляры пойдут н службу немецкой почте до конца 2018 года, ведь электромобили предназначены для городской среды. Они не загрязняют воздух и не создают лишний трафик.
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Предполагается, что проект будет иметь продолжение не только в Германии, но и в соседних государствах.
Добавим также, что применение электрофургонов – одна из мер по сохранению экологической обстановки в Германии для ее последующего улучшения. На днях стало известно, что в Мюнхене планируют ввести запрет на использование дизельных автомобилей ради сохранения экологической обстановки. С инициативой выступили чиновники Баварии, где выбросы СО2 – одни из самых высоких в Германии.
В первое время послабления дадут только автобусам, такси и автомобилям с дизельными моторами, которые соответствуют экологическому стандарту «Евро-6». Остальным придется пересаживаться на другие транспортные средства.
Немецкие автопроизводители, как сообщалось ранее, не в восторге от такой инициативы.
Комплектации и технические характеристики
|Ford Transit 2.2 МТ
|Год выпуска, с
|2014
|Год выпуска, по
|2015
|Кузов
|фургон
|Количество дверей/мест
|5/3
|Тип двигателя
|дизельный
|Мощность, л.с./ об/мин
|125
|Объем двигателя
|2198
|Тип трансмисии
|Механическая 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Городской цикл
|7.3
|Загородный цикл
|5.9
|Смешанный цикл
|6.4
|Топливо
|ДТ
|Все характеристики
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