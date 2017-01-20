20 января 2017, 15:15

«БелАЗы» будут собирать в Китае

Белорусский автомобильный завод и китайская компания «Санцзян» намерены создать СП в Китае. Оговорены вопросы сотрудничества по разработке, производству и реализации как карьерных самосвалов большой грузоподъемности, так и подземной техники.
Помимо этого, китайские коллеги выразили заинтересованность в производстве на территории Беларуси катеров, автомобильных компонентов, лазерного оборудования, а также внедрении оборудования для оснащения автомобилей, работающих на газу.
 
Конкретики пока нет, зато есть определенность относительно сотрудничества «БелАЗа» с коллегами из Египта. До конца 2017 года жодинцы поставят в это государство 5 карьерных самосвалов грузоподъемностью 45 тонн.
 
С карьерной техникой «БелАЗ» в Египте хорошо знакомы: самосвалы грузоподъемностью от 27 до 45 тонн и поливооросительные машины эксплуатируются на месторождениях и строительных объектах страны с 1966 года. За прошедшие полвека на рынок Египта отгружено более 180 ед. белорусской карьерной техники.

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«БелАЗы» будут собирать в Китае
Помимо этого, китайские коллеги выразили заинтересованность в производстве на территории Беларуси катеров, автомобильных компонентов, лазерного оборудования, а также внедрении оборудования для оснащения автомобилей, работающих на газу.  Конкретики пока нет, зато есть определенность относительно сотрудничества «БелАЗа» с коллегами из Египта. До конца 2017 года жодинцы поставят в это государство 5 карьерных самосвалов грузоподъемностью 45 тонн. С карьерной техникой «БелАЗ» в Египте хорошо знакомы: самосвалы грузоподъемностью от 27 до 45 тонн и поливооросительные машины эксплуатируются на месторождениях и строительных объектах страны с 1966 года. За прошедшие полвека на рынок Египта отгружено более 180 ед. белорусской карьерной техники.
2017-01-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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