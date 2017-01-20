«БелАЗы» будут собирать в Китае

Белорусский автомобильный завод и китайская компания «Санцзян» намерены создать СП в Китае. Оговорены вопросы сотрудничества по разработке, производству и реализации как карьерных самосвалов большой грузоподъемности, так и подземной техники.
Помимо этого, китайские коллеги выразили заинтересованность в производстве на территории Беларуси катеров, автомобильных компонентов, лазерного оборудования, а также внедрении оборудования для оснащения автомобилей, работающих на газу.
Конкретики пока нет, зато есть определенность относительно сотрудничества «БелАЗа» с коллегами из Египта. До конца 2017 года жодинцы поставят в это государство 5 карьерных самосвалов грузоподъемностью 45 тонн.
С карьерной техникой «БелАЗ» в Египте хорошо знакомы: самосвалы грузоподъемностью от 27 до 45 тонн и поливооросительные машины эксплуатируются на месторождениях и строительных объектах страны с 1966 года. За прошедшие полвека на рынок Египта отгружено более 180 ед. белорусской карьерной техники.
Привет всем!!!У меня тоже беда после морозов -34.Машину заправил на газпроме (31.12.2016) полный бак и добавил анти гель и оставил её (11.01.2017) .Появился рейс (у меня Нисан кабстар мотор ZD30) на улице было -10,завёл хорошо проехал км 20 загорелась лампа тормозухи (но тормозуха на месте) и следом ...
На вкус и цвет.... Может Гешан ездит только по асфальту и возит только свою задницу и изредко еще какую нибудь телку, то ему конечно такой авто не нужен.А у меня уже почти 10 лет. Не разу не подвела и за все время только положительные эмоции. Что на рыбалке, что в лесу за грибами, что в походе. Не в ...
Помимо этого, китайские коллеги выразили заинтересованность в производстве на территории Беларуси катеров, автомобильных компонентов, лазерного оборудования, а также внедрении оборудования для оснащения автомобилей, работающих на газу. Конкретики пока нет, зато есть определенность относительно сотрудничества «БелАЗа» с коллегами из Египта. До конца 2017 года жодинцы поставят в это государство 5 карьерных самосвалов грузоподъемностью 45 тонн. С карьерной техникой «БелАЗ» в Египте хорошо знакомы: самосвалы грузоподъемностью от 27 до 45 тонн и поливооросительные машины эксплуатируются на месторождениях и строительных объектах страны с 1966 года. За прошедшие полвека на рынок Египта отгружено более 180 ед. белорусской карьерной техники.
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