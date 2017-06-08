8 июня 2017, 10:18

Белорусы привезли в Москву «мега-пылесос» на базе МАЗа

На проходящем в эти дни в Москве форуме «WasteTech-2017» гости из Белоруссии демонстрируют подметально-уборочную машину МАЗ-5917В2-F10. «Мега-пылесос» собран в содружестве с компанией Faun (ФРГ).
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По информации производителя, на шасси МАЗ-5340B2 было установлено немецкое оборудование. Машина справляется с уборкой дороги с практически любым покрытием (асфальтовым или цементобетонным), причем за раз очищает полотно шириной 2,3 метра.
 
МАЗ  также увлажняет поверхность и поглощает пыль. 2 дисковые и одна цилиндрическая щетки снимают слой прилипшей к дороге грязи, сгребают мусор к вакуумной установке, которая его поглощает и перемещает в 6-кубовый бункер.
 
Для работы уборочного оборудования использован автономный 102-сильный движок Mercedes-Benz. Его прикрепили к раме и прикрыли надстройкой. При этом грузовик оснащается  более мощным, 240-сильным дизелем ЯМЗ. Вместе со снаряжением «пылесос» весит 19 тонн. Управлять пылесосом можно как из кабины, так и снаружи.
 
На белорусском предприятии полагают, что МАЗ-5917В2-F10  найдет свое применение не только в Беларуси. Его планируется поставлять в Россию и другие страны СНГ.

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Отзывы по теме
Форум МАЗ 5440
У меня был похожий случай, заменил прокладку воздушного компрессора и все окей.
Леонид
Автобусы МАЗ отправились на Кузбасс
Да... сливать газ посложнее чем солярку.
Marat_
Монголам приглянулись МАЗы
Монгольской народной республики нет уже 20 лет, это просто Монголия
MGL
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Белорусы привезли в Москву «мега-пылесос» на базе МАЗа
По информации производителя, на шасси МАЗ-5340B2 было установлено немецкое оборудование. Машина справляется с уборкой дороги с практически любым покрытием (асфальтовым или цементобетонным), причем за раз очищает полотно шириной 2,3 метра.  МАЗ  также увлажняет поверхность и поглощает пыль. 2 дисковые и одна цилиндрическая щетки снимают слой прилипшей к дороге грязи, сгребают мусор к вакуумной установке, которая его поглощает и перемещает в 6-кубовый бункер. Для работы уборочного оборудования использован автономный 102-сильный движок Mercedes-Benz. Его прикрепили к раме и прикрыли надстройкой. При этом грузовик оснащается  более мощным, 240-сильным дизелем ЯМЗ. Вместе со снаряжением «пылесос» весит 19 тонн. Управлять пылесосом можно как из кабины, так и снаружи.  На белорусском предприятии полагают, что МАЗ-5917В2-F10  найдет свое применение не только в Беларуси. Его планируется поставлять в Россию и другие страны СНГ.
2017-06-08
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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