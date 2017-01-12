12 января 2017, 09:42

Bentley Continental GT станет гибридом

Эксперты считают это прямым путем к созданию электромобиля, в перспективе подобные авто будут пользоваться большим спросом, чем бензиновые и дизельные модели. Но, в отличие от электромобиля, гибриды могут преодолеть большую дистанцию.

Скорее всего, выпуск модели состоится в 2018 году. Под капотом авто окажется 6-цилиндровый двигатель, который по своим характеристикам не будет уступать 8-цилиндровому.

Добавим, что плагин-гибридный Bentley Mulsanne представлен еще в 2014 году в виде концепта на Пекинском автосалоне. Разработчики сообщали, что с полностью заряженной батареей седан может проехать в безвыхлопном режиме 50 км.

Модель создана для того, чтобы привести продукцию бренда в соответствии с экологическими требованиями китайского рынка.

Комплектации и технические характеристики

Bentley Continental Supersports Convertible 6.0 W12
Год выпуска, с2010
Год выпуска, по2014
КузовКабриолет
Количество дверей/мест2/2
Тип двигателяБензиновый с распределенным впрыском топлива и турбонаддувом
Мощность, л.с./ об/мин630/6000
Объем двигателя5998
Тип трансмисииАвтоматическая 6-ступенчатая
ПриводПостоянный полный
Городской цикл25,5
Загородный цикл11,6
Смешанный цикл16,7
ТопливоБензин А-98
Все характеристики
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Детали кузова Bentley Flying Spur, Continental Gt
Бампера, Двери, Крылья, фары и многое другое Цена договорная Телефон 89162820393 Егор
Egor_Petrov
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Форум Bentley Continental GTC
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Таяночка
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Bentley Continental GT станет гибридом
Скорее всего, выпуск модели состоится в 2018 году. Под капотом авто окажется 6-цилиндровый двигатель, который по своим характеристикам не будет уступать 8-цилиндровому.Добавим, что плагин-гибридный Bentley Mulsanne представлен еще в 2014 году в виде концепта на Пекинском автосалоне. Разработчики сообщали, что с полностью заряженной батареей седан может проехать в безвыхлопном режиме 50 км. Модель создана для того, чтобы привести продукцию бренда в соответствии с экологическими требованиями китайского рынка.
2017-01-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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