Bentley Continental GT станет гибридом

Эксперты считают это прямым путем к созданию электромобиля, в перспективе подобные авто будут пользоваться большим спросом, чем бензиновые и дизельные модели. Но, в отличие от электромобиля, гибриды могут преодолеть большую дистанцию.
Скорее всего, выпуск модели состоится в 2018 году. Под капотом авто окажется 6-цилиндровый двигатель, который по своим характеристикам не будет уступать 8-цилиндровому.
Добавим, что плагин-гибридный Bentley Mulsanne представлен еще в 2014 году в виде концепта на Пекинском автосалоне. Разработчики сообщали, что с полностью заряженной батареей седан может проехать в безвыхлопном режиме 50 км.
Модель создана для того, чтобы привести продукцию бренда в соответствии с экологическими требованиями китайского рынка.
Скорее всего, выпуск модели состоится в 2018 году. Под капотом авто окажется 6-цилиндровый двигатель, который по своим характеристикам не будет уступать 8-цилиндровому.Добавим, что плагин-гибридный Bentley Mulsanne представлен еще в 2014 году в виде концепта на Пекинском автосалоне. Разработчики сообщали, что с полностью заряженной батареей седан может проехать в безвыхлопном режиме 50 км. Модель создана для того, чтобы привести продукцию бренда в соответствии с экологическими требованиями китайского рынка.
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