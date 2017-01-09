Bentley Continental Supersports доступен для заказа
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Как заявил производитель, модель стала самой быстрой из 4-местных автомобилей в мире. Разгон до 100 км/ч займет 3,5 сек., а максимальная скорость составляет 336 км/ч.
Двигатель W12 специально перепроектирован для версии Supersports. Он получил турбонагнетатели, а также систему управления вектором тяги. Модернизация позволила увеличить мощность на 80 л.с., а крутящий момент - на 217 Нм. Максимальная скорость возросла на 8 км/ч, время разгона от 0 до 100 км/ч сократилось на 0,4 сек.
Новый гидротрансформатор крутящего момента обеспечивает Supersports дополнительные характеристики. Блокировка гидротрансформатора срабатывает быстрее, что позволяет автомобилю использовать повышенный крутящий момент в 1 017 Нм и быстрее разгоняться с места.
Supersports оснащен мощными карбоно-керамическими тормозами с улучшенной системой охлаждения, а также заниженной и жесткой динамической подвеской.
Изменения коснулись переднего и заднего бамперов, теперь они дополнены передним сплиттером и задним диффузором из углеродного волокна, появились новые накладки на пороги и вентиляционные отверстия на капоте. Завершают облик автомобиля тонированные передние фары и задние фонари, а также черная глянцевая отделка передних решеток, фар, заднего бампера, ручек дверей и окантовок окон.
Bentley Continental Supersports доступен для заказа
Двигатель W12 специально перепроектирован для версии Supersports. Он получил турбонагнетатели, а также систему управления вектором тяги. Модернизация позволила увеличить мощность на 80 л.с., а крутящий момент - на 217 Нм. Максимальная скорость возросла на 8 км/ч, время разгона от 0 до 100 км/ч сократилось на 0,4 сек. Новый гидротрансформатор крутящего момента обеспечивает Supersports дополнительные характеристики. Блокировка гидротрансформатора срабатывает быстрее, что позволяет автомобилю использовать повышенный крутящий момент в 1 017 Нм и быстрее разгоняться с места. Supersports оснащен мощными карбоно-керамическими тормозами с улучшенной системой охлаждения, а также заниженной и жесткой динамической подвеской. Изменения коснулись переднего и заднего бамперов, теперь они дополнены передним сплиттером и задним диффузором из углеродного волокна, появились новые накладки на пороги и вентиляционные отверстия на капоте. Завершают облик автомобиля тонированные передние фары и задние фонари, а также черная глянцевая отделка передних решеток, фар, заднего бампера, ручек дверей и окантовок окон.
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