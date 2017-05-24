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24 мая 2017, 15:28
Bentley посвятил Continental гонке «24 часа Нюрбургринга»
Роскошное купе Bentley Continental посвятил марафону «24 часа Нюрбургринга» особую версию модели. Новинку предложат исключительно на европейском авторынке по цене 250 тыс. евро.
Bentley Continental
Выпускается с 2006 г.
Объявлений: 1
В салоне установлены сиденья, отделанные алькантарой и красной прострочкой. На подголовниках кресел нанесено название спецсерии. Наконец, в интерьере также присутствуют элементы из карбона.
Под капотом изменений не произошло. Купе приводится в движение 6-литровым 12-цилиндровым двигателем с двумя турбинами. Мощность мотора составляет 700 л.с. и 1017 Нм крутящего момента. С таким агрегатом Continental 24 разгоняется до «сотни» за 3,5 секунды, а максимальная скорость его составляет 336 км/ч. Всего компания намерена выпустить 24 экземпляра этой машины.
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Хорошая машина, мне бы такую.
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
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