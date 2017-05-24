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24 мая 2017, 15:28

Bentley посвятил Continental гонке «24 часа Нюрбургринга»

Роскошное купе Bentley Continental посвятил марафону «24 часа Нюрбургринга» особую версию модели. Новинку предложат исключительно на европейском авторынке по цене 250 тыс. евро.
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  Bentley посвятил Continental гонке «24 часа Нюрбургринга» Bentley Continental, Bentley Bentley посвятил Continental гонке «24 часа Нюрбургринга»
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фото
  

Bentley Continental
Выпускается с 2006 г.
Объявлений: 1
Экстерьер автомобиля отличается особой окраской кузова в черно-красной цветовой гамме. Также покупателям предложат версию в черно-желтом исполнении в стиле гоночного Continental GT3. Также дизайн машины отличается другими 21-дюймовыми дисками и карбоновыми корпусами зеркал.

В салоне установлены сиденья, отделанные алькантарой и красной прострочкой. На подголовниках кресел нанесено название спецсерии. Наконец, в интерьере также присутствуют элементы из карбона.

Под капотом изменений не произошло. Купе приводится в движение 6-литровым 12-цилиндровым двигателем с двумя турбинами. Мощность мотора составляет 700 л.с. и 1017 Нм крутящего момента. С таким агрегатом Continental 24 разгоняется до «сотни» за 3,5 секунды, а максимальная скорость его составляет 336 км/ч. Всего компания намерена выпустить 24 экземпляра этой машины.

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Бампера, Двери, Крылья, фары и многое другое Цена договорная Телефон 89162820393 Егор
Egor_Petrov
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Форум Bentley Continental GTC
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Таяночка
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Bentley посвятил Continental гонке «24 часа Нюрбургринга»
{{model_2662}}Экстерьер автомобиля отличается особой окраской кузова в черно-красной цветовой гамме. Также покупателям предложат версию в черно-желтом исполнении в стиле гоночного Continental GT3. Также дизайн машины отличается другими 21-дюймовыми дисками и карбоновыми корпусами зеркал.В салоне установлены сиденья, отделанные алькантарой и красной прострочкой. На подголовниках кресел нанесено название спецсерии. Наконец, в интерьере также присутствуют элементы из карбона.Под капотом изменений не произошло. Купе приводится в движение 6-литровым 12-цилиндровым двигателем с двумя турбинами. Мощность мотора составляет 700 л.с. и 1017 Нм крутящего момента. С таким агрегатом Continental 24 разгоняется до «сотни» за 3,5 секунды, а максимальная скорость его составляет 336 км/ч. Всего компания намерена выпустить 24 экземпляра этой машины.
2017-05-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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