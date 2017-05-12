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12 мая 2017, 10:08

Bentley разрабатывает «веганскую» новинку

Компания Bentley будет использовать в отделке своих автомобилей искусственную кожу, созданную из протеина, грибов и медуз, что не противоречит устоям веганов – людей, не употребляющими продукты животного происхождения.
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О новинке, способной вызвать общественный резонанс, в одном из интервью заявил директор по дизайну Bentley Штефан Зилафф.
 
«Мы не можем продать Bentley, на отделку которого уходит до 20 шкур животных, клиенту-вегану, который не использует материалы животного происхождения, — отметил господин Зилафф. — Скоро мы представим Bentley с отделкой салона, которая удовлетворит подобную категорию покупателей».
 
Прежде чем разрабатывать «веганский» автомобиль, маркетологи и исследователи поработали в США и выяснили, что покупателей-веганов предостаточно в Калифорнии. Разработку кожи на основе протеина, грибов и медуз в компании будут вести с помощью специалистов заводского подразделения по индивидуализации Mulliner.
 
Сроки выхода новинки, ее цена, а тем более технические характеристики, на данный момент не раскрываются.
Новинки и концепт кары Бентли

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Форум Bentley Continental GTC
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Таяночка
Представлен обновленный Bentley Continental GT
интересно, когда же они пойдуь, наверное в следующем году, склрее всего в конце года.
Samuil
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Bentley разрабатывает «веганскую» новинку
О новинке, способной вызвать общественный резонанс, в одном из интервью заявил директор по дизайну Bentley Штефан Зилафф. «Мы не можем продать Bentley, на отделку которого уходит до 20 шкур животных, клиенту-вегану, который не использует материалы животного происхождения, — отметил господин Зилафф. — Скоро мы представим Bentley с отделкой салона, которая удовлетворит подобную категорию покупателей». Прежде чем разрабатывать «веганский» автомобиль, маркетологи и исследователи поработали в США и выяснили, что покупателей-веганов предостаточно в Калифорнии. Разработку кожи на основе протеина, грибов и медуз в компании будут вести с помощью специалистов заводского подразделения по индивидуализации Mulliner. Сроки выхода новинки, ее цена, а тем более технические характеристики, на данный момент не раскрываются.
2017-05-12
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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