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12 мая 2017, 10:08
Bentley разрабатывает «веганскую» новинку
Компания Bentley будет использовать в отделке своих автомобилей искусственную кожу, созданную из протеина, грибов и медуз, что не противоречит устоям веганов – людей, не употребляющими продукты животного происхождения.
О новинке, способной вызвать общественный резонанс, в одном из интервью заявил директор по дизайну Bentley Штефан Зилафф.
«Мы не можем продать Bentley, на отделку которого уходит до 20 шкур животных, клиенту-вегану, который не использует материалы животного происхождения, — отметил господин Зилафф. — Скоро мы представим Bentley с отделкой салона, которая удовлетворит подобную категорию покупателей».
Прежде чем разрабатывать «веганский» автомобиль, маркетологи и исследователи поработали в США и выяснили, что покупателей-веганов предостаточно в Калифорнии. Разработку кожи на основе протеина, грибов и медуз в компании будут вести с помощью специалистов заводского подразделения по индивидуализации Mulliner.
Сроки выхода новинки, ее цена, а тем более технические характеристики, на данный момент не раскрываются.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Хорошая машина, мне бы такую.
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
интересно, когда же они пойдуь, наверное в следующем году, склрее всего в конце года.
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