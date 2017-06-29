29 июня 2017, 17:49

Bentley выпустит ограниченную серию Flying Spur

Придворное ателье Bentley – Mulliner - выпустит специальную серию седана Flying Spur. Автомобили отличатся особым оформлением салона, а также эксклюзивными оттенками кузова.
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  Bentley выпустит ограниченную серию Flying Spur Bentley Flying Spur Bentley выпустит ограниченную серию Flying Spur
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фото
  

Bentley Flying Spur
Новый 12 000 000 Р
Отзывов: 1
В частности, интерьер украсят сидениями с двухслойной обшивкой. Нижний слой отличается по цвету и проступает сквозь перфорированную кожу верхнего слоя. Также на передней панели появились элементы отделки из карбона и титана. Как отмечают в компании, впервые в истории марки подобные материалы используются в салоне.

О принадлежности к числу особенных автомобилей будет говорить нулевая метка на руле и пороги с подсветкой и надписью «Mulliner». Под капотом окажутся 8- и 12-цилиндровые агрегаты. Мощность моторов достигнет 528 и 635 л. с. соответственно.

Всего компания намерена выпустить 100 экземпляров особенных Flying Spur Design Series. Заказы на новинку уже принимаются, однако стоимость пока не называется.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Bentley Continental GT
Хорошая машина, мне бы такую.
Nikita
Форум Bentley Continental GTC
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
Таяночка
Представлен обновленный Bentley Continental GT
интересно, когда же они пойдуь, наверное в следующем году, склрее всего в конце года.
Samuil
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Bentley выпустит ограниченную серию Flying Spur
{{model_6113}} В частности, интерьер украсят сидениями с двухслойной обшивкой. Нижний слой отличается по цвету и проступает сквозь перфорированную кожу верхнего слоя. Также на передней панели появились элементы отделки из карбона и титана. Как отмечают в компании, впервые в истории марки подобные материалы используются в салоне.О принадлежности к числу особенных автомобилей будет говорить нулевая метка на руле и пороги с подсветкой и надписью «Mulliner». Под капотом окажутся 8- и 12-цилиндровые агрегаты. Мощность моторов достигнет 528 и 635 л. с. соответственно.Всего компания намерена выпустить 100 экземпляров особенных Flying Spur Design Series. Заказы на новинку уже принимаются, однако стоимость пока не называется.
2017-06-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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