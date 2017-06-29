29 июня 2017, 17:49
Bentley выпустит ограниченную серию Flying Spur
Придворное ателье Bentley – Mulliner - выпустит специальную серию седана Flying Spur. Автомобили отличатся особым оформлением салона, а также эксклюзивными оттенками кузова.
Bentley Flying Spur
Новый 12 000 000 Р
Отзывов: 1
О принадлежности к числу особенных автомобилей будет говорить нулевая метка на руле и пороги с подсветкой и надписью «Mulliner». Под капотом окажутся 8- и 12-цилиндровые агрегаты. Мощность моторов достигнет 528 и 635 л. с. соответственно.
Всего компания намерена выпустить 100 экземпляров особенных Flying Spur Design Series. Заказы на новинку уже принимаются, однако стоимость пока не называется.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Хорошая машина, мне бы такую.
ха ха ха... Такая романтика! Повезет кому то..
интересно, когда же они пойдуь, наверное в следующем году, склрее всего в конце года.
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