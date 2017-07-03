3 июля 2017, 08:55

«Беспилотная» отрасль в перспективе сулит огромные барыши

Новый совместный отчет Intel и аналитической компании Strategy Analytics говорит о том, что емкость рынка беспилотных автомобилей к 2050 году достигнет 7 трлн долларов.
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При этом эксперты Intel отмечают, что на первых порах индустрия «беспилотников» будет расти не ахти как быстро, однако к 2035 году емкость такого специфического рынка должна составить уже порядка 800 млрд долларов. Вот только предсказать, какие именно компании захватят наиболее лакомые куски пирога, сегодня пока трудно.

Лучшую судьбу специалисты пророчат компаниям, предоставляющим услуги по перевозке пассажиров. Прежде всего, подразумеваются различные службы такси, на чью долю к 2050 году может прийтись до 3,7 трлн долларов. Повезет и бизнесу, тем, кто специализируется на сфере доставки и перевозки грузов (2,9 трлн долларов). Приблизительные 203 млрд долларов эксперты отводят сфере здравоохранения, обслуживания и развлечения.

Главными потребителями беспилотных автомобилей считаются жители городов и пригородных территорий. Это те места, где наблюдается спрос на технологии, экономящие время и позволяющие повышать производительность в различных сферах жизнедеятельности. Достижением индустрии «беспилотников» должна стать безопасность на дорогах и вклад в охрану окружающей среды.

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«Беспилотная» отрасль в перспективе сулит огромные барыши
{{material_119484}} При этом эксперты Intel отмечают, что на первых порах индустрия «беспилотников» будет расти не ахти как быстро, однако к 2035 году емкость такого специфического рынка должна составить уже порядка 800 млрд долларов. Вот только предсказать, какие именно компании захватят наиболее лакомые куски пирога, сегодня пока трудно.Лучшую судьбу специалисты пророчат компаниям, предоставляющим услуги по перевозке пассажиров. Прежде всего, подразумеваются различные службы такси, на чью долю к 2050 году может прийтись до 3,7 трлн долларов. Повезет и бизнесу, тем, кто специализируется на сфере доставки и перевозки грузов (2,9 трлн долларов). Приблизительные 203 млрд долларов эксперты отводят сфере здравоохранения, обслуживания и развлечения.Главными потребителями беспилотных автомобилей считаются жители городов и пригородных территорий. Это те места, где наблюдается спрос на технологии, экономящие время и позволяющие повышать производительность в различных сферах жизнедеятельности. Достижением индустрии «беспилотников» должна стать безопасность на дорогах и вклад в охрану окружающей среды.
2017-07-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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