«Беспилотная» отрасль в перспективе сулит огромные барыши
Лучшую судьбу специалисты пророчат компаниям, предоставляющим услуги по перевозке пассажиров. Прежде всего, подразумеваются различные службы такси, на чью долю к 2050 году может прийтись до 3,7 трлн долларов. Повезет и бизнесу, тем, кто специализируется на сфере доставки и перевозки грузов (2,9 трлн долларов). Приблизительные 203 млрд долларов эксперты отводят сфере здравоохранения, обслуживания и развлечения.
Главными потребителями беспилотных автомобилей считаются жители городов и пригородных территорий. Это те места, где наблюдается спрос на технологии, экономящие время и позволяющие повышать производительность в различных сферах жизнедеятельности. Достижением индустрии «беспилотников» должна стать безопасность на дорогах и вклад в охрану окружающей среды.
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