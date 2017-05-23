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23 мая 2017, 17:29

Беспилотник Apple засняли на видео

Фотографы-«шпионы» выследили автомобиль с системой беспилотного вождения от Apple. Компания тестирует свою разработку на гибридном кроссовере Lexus RX 450h.
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Кроссовер оснащен различными приборами, которые полностью контролируют модель на дороге. Известно, что в апреле местные власти разрешили Apple проводить испытания машин с системой автономного управления на территории Калифорнии.
 
Сейчас у Apple имеются 3 подобных опытных автомобиля. Каждый из них должен будет, пройти 7 видов испытаний в различных условиях. В работе над проектом Apple сотрудничает с Bosch.

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Беспилотник Apple засняли на видео
Кроссовер оснащен различными приборами, которые полностью контролируют модель на дороге. Известно, что в апреле местные власти разрешили Apple проводить испытания машин с системой автономного управления на территории Калифорнии. Сейчас у Apple имеются 3 подобных опытных автомобиля. Каждый из них должен будет, пройти 7 видов испытаний в различных условиях. В работе над проектом Apple сотрудничает с Bosch.
2017-05-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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