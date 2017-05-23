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23 мая 2017, 17:29
Беспилотник Apple засняли на видео
Фотографы-«шпионы» выследили автомобиль с системой беспилотного вождения от Apple. Компания тестирует свою разработку на гибридном кроссовере Lexus RX 450h.
Кроссовер оснащен различными приборами, которые полностью контролируют модель на дороге. Известно, что в апреле местные власти разрешили Apple проводить испытания машин с системой автономного управления на территории Калифорнии.
Сейчас у Apple имеются 3 подобных опытных автомобиля. Каждый из них должен будет, пройти 7 видов испытаний в различных условиях. В работе над проектом Apple сотрудничает с Bosch.
Сейчас у Apple имеются 3 подобных опытных автомобиля. Каждый из них должен будет, пройти 7 видов испытаний в различных условиях. В работе над проектом Apple сотрудничает с Bosch.
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Комментарии пользователей
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Всем привет.) 11.5.17 приехал в Аврору на Стартовой, около 18—00.Честно говоря уже знал, что надо.Решил взять Соул.И как не странно машину подобрали быстро, т.к мне нужна механика, а их всего две комплектации.Машина оказалась в наличии, осмотрел, забронировал.Общался с Андреем Попадинец. Быстро, чётко ...
Не так давно купил себе авто. Машину брал не новую, ко всем диагностикам, решил сделать еще и компьютерную на СТО PitLine. По результатам диагностики неисправностей обнаружено не было. Благодарю.
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