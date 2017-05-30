30 мая 2017, 09:25

Беспилотник Audi анонсирован к 2021 году

Компания Audi выпустит первый в истории бренда автомобиль, оборудованный системой автономного управления, в 2021 году, заявил глава автопроизводителя Руперт Штадлер.
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Он заявил, что компания уже в 2018 году представит модель с технологией беспилотного вождения Level 3, которые позволят владельцу нового поколения A8 на время отвлекаться от управления машиной. В 2021 году будет выпущена лимитированная серия таких автомобилей.
 
Добавим, что в настоящее время Венская конвенция о дорожном движении 1968 года не разрешает водителю отвлекаться от управления автомобилем, что делает невозможным полноценные автопилоты.
 
Законодательство вынудило Audi урезать функциональность автопилота нового поколения седана Audi A8.
Кроме того, по-прежнему точно неизвестно, будет ли вестись сборка автомобилей марки Audi в России.
 
Сейчас компания Volkswagen выпускает свои легковые автомобили в России на двух заводах – в Калуге и Нижнем Новгороде. Предприятие группы «ГАЗ» занимается сборкой машин Skoda Yeti, Volkswagen Jetta и Skoda Octavia. Завод в Калуге выпускает модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid.
 
В свою очередь, автоконцерн Daimler в феврале подписал специальный инвестиционный контракт на строительство завода Mercedes-Benz в Подмосковье. Документ предполагает создание производства полного цикла по выпуску седанов E-класса и внедорожников, включая локализацию сварки, окраски, сборки автомобилей, а также выполнение цепочки логистических операций. Инвестиции составят не менее 15 млрд рублей. Срок проекта - 9 лет, запуск производства запланирован на 2019 год, производственные мощности завода будут составлять, по предварительной оценке, 20 000 автомобилей в год.
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Не вижу никаких препятствий, а почему не хотят ставить? а что если в Сис-моторс на Корчагина спроситьЮ мне там ставили и с гарантией?
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юрок
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полный привод с 200 ауди пойдет на купе!?????
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Беспилотник Audi анонсирован к 2021 году
Он заявил, что компания уже в 2018 году представит модель с технологией беспилотного вождения Level 3, которые позволят владельцу нового поколения A8 на время отвлекаться от управления машиной. В 2021 году будет выпущена лимитированная серия таких автомобилей. Добавим, что в настоящее время Венская конвенция о дорожном движении 1968 года не разрешает водителю отвлекаться от управления автомобилем, что делает невозможным полноценные автопилоты.  Законодательство вынудило Audi урезать функциональность автопилота нового поколения седана Audi A8.Кроме того, по-прежнему точно неизвестно, будет ли вестись сборка автомобилей марки Audi в России. Сейчас компания Volkswagen выпускает свои легковые автомобили в России на двух заводах – в Калуге и Нижнем Новгороде. Предприятие группы «ГАЗ» занимается сборкой машин Skoda Yeti, Volkswagen Jetta и Skoda Octavia. Завод в Калуге выпускает модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. В свою очередь, автоконцерн Daimler в феврале подписал специальный инвестиционный контракт на строительство завода Mercedes-Benz в Подмосковье. Документ предполагает создание производства полного цикла по выпуску седанов E-класса и внедорожников, включая локализацию сварки, окраски, сборки автомобилей, а также выполнение цепочки логистических операций. Инвестиции составят не менее 15 млрд рублей. Срок проекта - 9 лет, запуск производства запланирован на 2019 год, производственные мощности завода будут составлять, по предварительной оценке, 20 000 автомобилей в год.
2017-05-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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