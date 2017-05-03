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3 мая 2017, 16:20
Беспилотники Peugeot испытают в Сингапуре
Совместный проект, в рамках которого Peugeot 3008 последнего поколения будет использоваться для тестов систем автономного управления, инициирован автопроизводителем и компанией nuTonomy.
Испытания будут проводиться в Сингапуре и начнутся в сентябре нынешнего года. В ходе тестирования будет определено, как модель будет вести себя на дорогах общего пользования. Специалисты nuTomnomy оснастят вседорожник французского автопроизоводителя специальными сенсорами и датчиками, а также программным обеспечением, необходимым для автономного управления.
В планы также входит проведение испытаний беспилотных автомобилей не только в Сингапуре, но и в других городах - каких именно, пока не называется.
Отметим также, что компания nuTonomy стала первым в мире оператором беспилотного такси, который работает в Сингапуре с августа 2016 года. Для перевозки пассажиров по заранее установленным маршрутам применяются электромобили Renault Zoe и Mitsubishi i-MiEV.
По мнению руководства компании Peugeot, автопилот нуждается в более серьезном подходе, нежели традиционные авто, это и стало основной причиной для сотрудничества с nuTonomy.
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