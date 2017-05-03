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3 мая 2017, 16:20

Беспилотники Peugeot испытают в Сингапуре

Совместный проект, в рамках которого Peugeot 3008 последнего поколения будет использоваться для тестов систем автономного управления, инициирован автопроизводителем и компанией nuTonomy.
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Испытания будут проводиться в Сингапуре и начнутся в сентябре нынешнего года. В ходе тестирования будет определено, как модель будет вести себя на дорогах общего пользования. Специалисты nuTomnomy оснастят вседорожник французского автопроизоводителя специальными сенсорами и датчиками, а также программным обеспечением, необходимым для автономного управления.
 
В планы также входит проведение испытаний беспилотных автомобилей не только в Сингапуре, но и в других городах - каких именно, пока не называется.
 
Отметим также, что компания nuTonomy стала первым в мире оператором беспилотного такси, который работает в Сингапуре с августа 2016 года. Для перевозки пассажиров по заранее установленным маршрутам применяются электромобили Renault Zoe и Mitsubishi i-MiEV.
 
По мнению руководства компании Peugeot, автопилот нуждается в более серьезном подходе, нежели традиционные авто, это и стало основной причиной для сотрудничества с nuTonomy.
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Беспилотники Peugeot испытают в Сингапуре
Испытания будут проводиться в Сингапуре и начнутся в сентябре нынешнего года. В ходе тестирования будет определено, как модель будет вести себя на дорогах общего пользования. Специалисты nuTomnomy оснастят вседорожник французского автопроизоводителя специальными сенсорами и датчиками, а также программным обеспечением, необходимым для автономного управления. В планы также входит проведение испытаний беспилотных автомобилей не только в Сингапуре, но и в других городах - каких именно, пока не называется. Отметим также, что компания nuTonomy стала первым в мире оператором беспилотного такси, который работает в Сингапуре с августа 2016 года. Для перевозки пассажиров по заранее установленным маршрутам применяются электромобили Renault Zoe и Mitsubishi i-MiEV. По мнению руководства компании Peugeot, автопилот нуждается в более серьезном подходе, нежели традиционные авто, это и стало основной причиной для сотрудничества с nuTonomy.
2017-05-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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